SleepMapper-mobiilisovelluksen ("sovellus") avulla saat tietoa SmartSleep- ja SmartSleep Sleep & Wake-up Light-laitteistasi ja muista palveluista ("palvelut") ja voit hallita niitä. Tämän tietosuojailmoituksen on tarkoitus auttaa sinua ymmärtämään palveluidemme käyttöä koskevia tietosuojakäytäntöjämme, kuten sitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä teemme niillä, sekä yksilöllisiä oikeuksiasi.

SleepMapper käyttää SmartSleep- ja SmartSleep Sleep & Wake-up Light-laitteiden ("laite") ja/tai SleepMapper-mobiilisovelluksen ("sovellus") keräämiä tai käsittelemiä henkilötietoja.

Tämä tietosuojailmoitus koskee laitteen ja/tai sovelluksen keräämiä tai käsittelemiä henkilötietoja, jotka ovat Koninklijke Philips N.V. -yhtiön tai jonkin sen tytäryhtiön ("Philips", "meidän", "me" tai "meitä") hallinnassa tai hallussa.

Lue myös evästeilmoitus (joka on saatavilla, kun siirryt sovellukseen) ja käyttöehdot, jotka kuvaavat palveluidemme käyttöön liittyviä ehtoja.

Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoituksiin

Vastaanotamme tai keräämme henkilötietoja, jotka kuvataan tarkemmin alla, kun tarjoamme palveluitamme, esimerkiksi kun käytät, lataat tai asennat laitteen tai sovelluksen tai käytät palveluitamme. Voimme käyttää näitä henkilötietoja pyytämiesi palveluiden tarjoamiseen sopimuksen mukaisesti, palveluidemme toteuttamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, mukauttamiseen, tukemiseen ja markkinoimiseen oikeutetun etumme perusteella tai täyttääksemme meitä koskevat lakivelvoitteet. Jos et halua meidän keräävän tai käsittelevän henkilötietojasi, et ehkä voi käyttää kaikkia sovelluksen palveluita.

Arkaluonteinen ja henkilökohtainen

Ennen kuin keräämme arkaluonteisia henkilötietoja, kerromme tästä sinulle ja pyydämme nimenomaista suostumustasi. Sovelluksen keräämiä arkaluonteisia tietoja ovat unirytmisi sekä uneen liittyvät tuloksesi, kuten se, milloin menit nukkumaan, milloin heräsit, unen kokonaisaika, syvän unen vaiheet ja kesto, laitteen antamat äänet, äänien kesto, univaiheet, kuinka monta kertaa heräsit yön aikana ja kuinka pitkään olit hereillä. Lisäksi se kerää ympäristöanturin tietoja, kuten huoneen lämpötilan, ilmankosteuden, valotason ja äänenpaineen, jos käytät SmartSleep Sleep & Wake-up Light-laitetta. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa ilman, että se vaikuttaisi ennen suostumuksesi perumista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Pyydämme, ettet lähettäisi tai jakaisi meille mitään arkaluonteisia henkilötietoja (esim. sosiaaliturvatunnusta, rotuun tai etniseen alkuperään liittyviä tietoja, poliittisia mielipiteitä, uskontoa tai muita uskomuksia, terveyttä, biometrisiä tai geneettisiä tietoja, rikostaustaa tai ammattiliittoon kuulumista koskevia tietoja) sovelluksessa tai sen kautta tai muilla tavoilla.

Tilitiedot

Keräämme sinulta henkilötietoja, kun luot tilin. Voit kirjautua sovellukseen käyttämällä MyPhilips-tiliä tai voit luoda uuden Philips-tilin. Keräämiämme henkilötietoja ovat käyttäjänimesi, nimesi, sähköpostiosoitteesi, maasi, kielesi ja salasanasi.

Kerättyjä tietoja käytetään sovellustilisi luomiseen ja hallitsemiseen. Voit käyttää tiliäsi sovellukseen kirjautumiseen turvallisesti. Käytämme tiliäsi lähettääksemme sinulle tervetulosähköpostin, varmistaaksemme sähköpostiosoitteesi, vastataksemme kysymyksiisi ja lähettääksemme sinulle palveluihin liittyviä ilmoituksia, esimerkiksi jos palvelumme on väliaikaisesti pois käytöstä huollon vuoksi. Tiliä käytetään tunnistamiseesi, jotta voimme toimittaa sinulle laitteen käyttöön ja unitietoihisi liittyvää informaatiota. Käytämme laitteen sarjanumeroa ja CTN-tuotenumeroa käyttämäsi laitetyypin tunnistamiseen, jos soitat asiakaspalveluumme saadaksesi tuotetukea ja esittääksesi kysymyksiä. Käytämme rekisteröintitietojasi tilisi luomiseen ja hallitsemiseen, ostoksesi rekisteröimiseen tai tuotteen tai palvelun tilaamiseen.

Muut annetut tiedot

Näitä tietoja ovat sinun antamasi tiedot. Sovellukseen lisäämiäsi tietoja ovat sukupuolesi, syntymäaikasi (kuukausi/vuosi), keskimääräinen nukkumisaikasi ja tavoitenukkumisaikasi.

Kerättyjä tietoja käytetään henkilökohtaisten unipisteiden laskemiseen. Tämä auttaa sinua parantamaan nukkumaanmeno-, nukkumis- ja heräämistapojasi ja tekemään muutoksia, jotka auttavat sinua saavuttamaan unta koskevat tavoitteesi ja parantamaan unirutiiniasi. Kun mittaat tavoitteesi edistymistä ja annat nukkumaanmenoa, nukkumista ja heräämistä koskevia tietoja, voit saada suosituksia tavoitteiden saavuttamiseen.

Laitetiedot

Voimme kerätä laitekohtaisia tietoja, kun asennat laitteen, otat sen käyttöön tai käytät sitä. Niitä ovat tiedot laitteesta, kuten käyttäjän yksilöllinen laitenumero. Keräämme myös istunto- ja käyttötietoja, jotka liittyvät laitteen käyttöösi.

Jos käytät SmartSleep Deep Sleep Headband-laitetta, laite tallentaa unirytmin, signaalin ja impedanssin ja uneen liittyvät tuloksesi (milloin menit nukkumaan, milloin heräsit, unen kokonaisaika, syvän unen vaiheet ja kesto, laitteen antamat äänet, äänien kesto, univaiheet, kuinka monta kertaa heräsit yön aikana ja miten pitkään olit hereillä) ja synkronoi tiedot sovellukseen. Näitä tietoja ovat myös yksilöllinen laitenumero sekä istunto- ja käyttötiedot, jotka tarjoavat informaatiota omasta laitteen käytöstäsi.

Kerättyjä tietoja käytetään laitteen käyttöä koskevan tiedon tarjoamiseen sinulle ja Philipsille. Sovellus voi käyttää näitä tietoja unituloksesi seuraamiseen ja visualisointiin, jotta näet, paraneeko unesi ajan mittaan, tai ympäristötietojen ja uneen liittyvien tapahtumien näyttämiseen. Philips käyttää näitä tietoja parantaakseen näitä tuotteita ja Philipsin muita tuotteita koskevaa (esimerkiksi laatuun ja toimivuuteen liittyvää) kokemustasi. Käytämme näitä tietoja myös antaaksemme sinulle oleellisia vinkkejä ja tehdäksemme tutkimusta, jonka tavoitteena on käyttökokemuksesi parantaminen sekä innovointi tuotteiden jatkuvaa kehittämistä varten.

Jos käytät SmartSleep Sleep & Wake-up Light-laitetta, laite tallentaa laiteasetukset ja ympäristöanturin tiedot, kuten lämpötilan, ilmankosteuden, valotason ja äänenpaineen, ja lähettää ne sovellukseen. Näitä tietoja ovat myös yksilöllinen laitenumero sekä istunto- ja käyttötiedot, jotka tarjoavat informaatiota omasta laitteen/laitteiden käytöstäsi.

Kerätyt tiedot sisältävät käyttöön ottamasi asetukset, kuten herätys-, rentoutushengitys- ja hämärätoiminnot (esim. määritetty herätysaika, valittu valokäyrä ja ääni), yövalo ja nukkumaanmenoaika. Se tallentaa myös ympäristöanturitiedot, kuten lämpötilan, ilmankosteuden, valotason ja äänenpaineen. SmartSleep Sleep & Wake-up Light seuraa käyttäjän yksilöllistä laitenumeroa, istunto- ja käyttötietojasi (esim. valoa, ääntä, näyttöä ja ominaisuuksien käyttöä), laitteistopäivityksiä, laitteen nollauksia, sijaintia, aikavyöhykettä ja WiFi-signaalin vahvuutta, joiden avulla saat tietoa laitteen käytöstä. Kerätyt tiedot synkronoidaan WiFi-yhteyden kautta sovellukseen ja/tai muuhun tietojentallennusjärjestelmään.

Evästeet

Käytämme evästeitä, tunnisteita tai vastaavia teknologioita palveluidemme toimittamiseen, parantamiseen, ymmärtämiseen ja mukauttamiseen. Evästeiden avulla voimme tunnistaa mobiililaitteesi ja kerätä henkilötietojasi, kuten yksilöllisen laitenumerosi, mobiililaitteesi IP-osoitteen, mobiililaitteesi selaintyypin tai käyttämäsi käyttöjärjestelmän, istunto- ja käyttötietosi tai palveluun liittyvät toimintatiedot, jotka ovat tietoja sovelluksen käytöstäsi.

Lisätietoa evästeiden tai vastaavien tässä sovelluksessa käytettyjen teknologioiden käytöstä saat lukemalla evästeilmoituksemme sovelluksen yksityisyysasetusten yhteydessä.

Sijaintitiedot

Kun sallit sijaintitietojen käytön, voimme kerätä mobiililaitteesi maantieteellisen sijainnin. Voit milloin tahansa estää maantieteellisen sijainnin keräämisen sovelluksen tai mobiililaitteen asetuksissa.

Laitteesi sijaintitietoja käytetään Bluetooth-palveluiden käyttöön ottamiseen (vain Android).

Asiakastuki

Voit antaa meille tarjoamiemme palveluiden käyttöäsi koskevia tietoja (mukaan lukien kanssakäymiset Philipsin kanssa,)sekä haluamasi yhteydenottotavan, jota käyttäen voimme tarjota sinulle asiakastukea. Me toimitamme sinulle eri palveluita, mukaan lukien asiakastuki sekä palveluidemme tehostaminen, korjaaminen ja mukauttaminen. Käytämme tietojasi myös sinulle vastaamiseen, kun otat meihin yhteyttä.

Yhdistetyt tiedot

Voimme yhdistää henkilötietosi, mukaan lukien tilitietosi, muut antamasi tiedot, laitetiedot, evästeet, sijaintitiedot, lähettämiesi sähköpostiviestien yhteydessä kerätyt tiedot, sovelluksia ja yhdistettyjä tuotteita koskevat tiedot, IP-osoite, evästeet, laitetiedot, viestit, joita napsautat tai napautat, ja sijaintitiedot. Yhdistämme ja käytämme nimettömiksi tehtyjä tietoja apuna sovelluksen, laitteen (laitteiden), tuotteidemme ja palvelujemme sisällön, toimivuuden ja käytettävyyden parantamisessa sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Voimme yhdistää ja käyttää laitteesta ja sovelluksesta kerättyjä, nimettömiksi tehtyjä tietoja ja jakaa niitä muiden Philips-konsernin yritysten ja luotettujen kolmansien osapuolten kanssa.

Voimme yhdistää ja käyttää nimettömiksi tehtyjä tietoja myöhempään uneen liittyvään tutkimukseen, kliinisiin tai tieteellisiin julkaisutarkoituksiin, kuten vertaisarvioituihin julkaisuihin, komiteamietintöihin tai ammatillisiin symposiumeihin, joita voidaan käyttää tuotteen markkinointiin.

Jos ostat uusia Philipsin yhdistettäviä laitteita, voimme yhdistää sovellukseen liitetyistä laitteista saadut tiedot parantaaksemme unikokemustasi ja sovelluksen toimivuutta vain, kun olemme saaneet sinulta siihen luvan.

Markkinointi

Jos ilmoitat haluavasi vastaanottaa kampanjaviestejä Philipsin tuotteista, palveluista, tapahtumista ja kampanjoista, jotka voivat kiinnostaa sinua, voimme lähettää sinulle markkinointi- ja kampanjaviestejä sähköpostitse. Voit milloin tahansa ilmoittaa, ettet halua enää vastaanottaa tällaisia viestejä.

Luvat

Sovellus voi pyytää lupaasi päästä käsiksi puhelimesi tai anturisi tietoihin (esim. kameraan, WiFi-yhteyteen, maantieteelliseen sijaintiin tai Bluetooth-yhteyteen) tai muihin mobiililaitteesi tietoihin (esim. valokuviin, suunnitelmiin tai yhteystietoihin).

Käytämme tällaisia tietoja vain, kun se on tarpeen palveluiden tarjoamiseen sinulle ja vain, kun olet antanut siihen nimenomaisen luvan. Käytämme aikaan sidottuja tietoja esittääksemme unitietosi mobiililaitteesi mukaisesti.

Joskus lupa on tekninen ehto mobiililaitteesi käyttöjärjestelmien käyttämiselle. Tällaisessa tapauksessa sovellus voi pyytää lupaa päästä käsiksi tällaisiin antureihin tai tietoihin. Emme kuitenkaan kerää näitä tietoja, ellei se ole tarpeen sovelluspalvelun tarjoamisen kannalta ja tällöinkin vasta, kun annat siihen luvan.

Keiden kanssa henkilötietoja jaetaan?

Philips voi jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajien, liikekumppanien tai muiden kolmansien osapuolten kanssa tämän tietosuojailmoituksen ja/tai sovellettavan lain mukaisesti.

Palveluntarjoajat

Työskentelemme ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa voidaksemme järjestää, tarjota, parantaa, ymmärtää, mukauttaa, tukea ja markkinoida palveluitamme.

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien palveluntarjoajien kanssa:

IT- ja pilvipalveluntarjoajat

Nämä palveluntarjoajat toimittavat tarvittavat laitteistot, ohjelmistot, verkot, tallennuspalvelut, transaktiopalvelut ja/tai niihin liittyvän tekniikan sovelluksen tai palveluiden käyttämiseen.

Analytiikkapalveluntarjoajat

Nämä palveluntarjoajat tarjoavat erityisiä palveluita Adobe Analyticsille ja Apptentivelle, esimerkiksi markkinointianalytiikkaa ja raportointityökaluja.

Philips edellyttää, että sen käyttämät palveluntarjoajat antavat henkilötiedoillesi saman riittävän suojaustason kuin se itsekin. Edellytämme, että palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietojasi vain ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tietojen käyttöoikeustaso on rajattu sille minimitasolle, joka tietyn palvelun tarjoamiseen tarvitaan, jotta henkilötietosi pysyvät suojattuina.

Muut kolmannet osapuolet

Philips voi lisäksi työskennellä sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lue näiden tahojen tietosuojailmoitukset huolellisesti, sillä ne sisältävät tietoa niiden tietosuojakäytännöistä, kuten minkä tyyppisiä henkilötietoja ne keräävät ja miten ne käyttävät, käsittelevät ja suojaavat niitä.

Jos Philips jakaa henkilötietoja sellaisen kolmannen osapuolen kanssa, joka käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, Philips kertoo siitä sinulle ja/tai pyytää siihen suostumuksesi sovellettavien lakien mukaisesti, ennen kuin jaamme henkilötietojasi.

Philips saattaa toisinaan myydä osia yrityksestä jollekin toiselle yritykselle. Tällainen omistajuuden siirtyminen voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilökohtaisten tietojesi siirtämisen liiketoiminnan ostaneelle yritykselle. Philips voi vapaasti osoittaa kaikki tietosuojailmoituksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa tytäryhtiöilleen fuusion, yritysoston, saneerauksen tai omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaan tai muuten ja voi siirtää henkilötietojasi mille tahansa tytäryhtiölleen, seuraajalleen tai uudelle omistajalle.

Siirtäminen ulkomaille

Henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipisteitä tai palveluntarjoajia, ja käyttämällä palveluita suostut (mahdollisten) tietojen siirtoon asuinmaasi ulkopuolelle maahan, jossa tietosuojasäännöt voivat erota oman maasi tietosuojasäännöistä. Tietyissä tilanteissa kyseisten maiden tuomioistuimilla, lainvalvontavirastoilla, sääntelyvirastoilla tai turvallisuusviranomaisilla voi olla oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi.

Jos olet ETA-alueella, henkilötietojasi voidaan siirtää tytäryhtiöillemme tai palveluntarjoajillemme ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, jotka Euroopan komissio tunnustaa riittävän tietosuojatason maiksi ETA-standardien mukaan (täydellinen luettelo näistä maista on saatavilla täällä [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]. Kun tietoja siirretään ETA-alueelta maihin, joissa Euroopan komissio ei katso olevan riittävää tietosuojatasoa, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, käytössämme on riittävät menetelmät, kuten asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppaneiden tietoja koskevat sitovat yrityssäännöt, ja/tai vakiosopimuslausekkeita, joiden avulla Euroopan komissio suojaa henkilötietojasi. Voit saada kopion näistä menetelmistä käyttämällä edellä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@philips.com.

Miten kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tarpeen tai sallittua tietojen keräämistarkoitusten kannalta. Säilytysajan määrittämiseen käyttämiämme kriteerejä ovat (i) sovelluksen ja palveluiden käyttöön käyttämäsi aika, (ii) meitä koskevat mahdolliset oikeusvelvoitteet tai (iii) se, onko säilyttäminen suositeltavaa oikeusasemamme kannalta (kuten suhteessa sovellettaviin vanhentumissäännöksiin, riita-asioihin tai oikeudellisiin tutkimuksiin).

Vaihtoehtosi ja oikeutesi

Jos haluat jättää pyynnön, joka koskee meille aiemmin antamiesi henkilötietojen tarkastelua, korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tai jos haluat pyytää sähköistä kopiota henkilötiedoistasi toiseen yritykseen siirtämistä varten (siinä määrin kuin sinulla on lain mukaan oikeus tällaiseen tietojen siirtoon), voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@philips.com. Vastaamme pyyntöösi sovellettavan lain mukaisesti.

Kerro pyynnössäsi selkeästi, mitä henkilötietoja haluat tarkastella, korjata tai poistaa tai minkä tietojen käsittelyä vastustat tai haluat rajoittaa. Voimme toteuttaa vain meille pyynnön lähettämistä varten käyttämääsi tiliin, sähköpostiosoitteeseen tai muihin tilitietoihin liittyviä henkilötietoja koskevia pyyntöjä, ja meidän voi olla tarpeen varmistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista. Yritämme noudattaa pyyntöäsi heti, kun se on kohtuullisesti mahdollista.

Huomaa, että turvautuminen joihinkin näistä vaihtoehdoista tai oikeuksista saattaa merkitä, että et ehkä voi enää käyttää kaikkia palveluitamme tai joitakin niiden osia.

Suojaamme henkilötietojasi

Otamme vakavasti velvollisuutemme suojata Philipsille luovuttamasi tiedot vahingossa tapahtuvalta tai valtuuttamattomalta muuntelulta, häviämiseltä, väärinkäytöltä, jakamiselta tai pääsyltä. Philips käyttää monenlaisia suojaustekniikoita sekä teknisiä ja järjestelytoimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. Tätä tarkoitusta varten käytämme muun muassa pääsyrajoitteita, palomuureja ja turvallisuusprotokollia.

Erityistietoja vanhemmille

Vaikka palveluita ei ole tarkoitettu lapsille, Philipsin käytäntö on noudattaa lakia, kun se edellyttää vanhemman tai huoltajan lupaa ennen lapsen henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai jakamista. Olemme sitoutuneet suojaamaan lasten tietosuojatarpeita ja rohkaisemme vanhempia ja huoltajia ottamaan aktiivisen roolin lastensa toimiin ja mielenkiinnon kohteisiin internetissä.

Jos vanhempi tai huoltaja saa selville, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietojaan ilman tämän lupaa, hänen tulee ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@philips.com. Jos saamme selville, että lapsi on antanut meille henkilötietoja, poistamme hänen tietonsa arkistostamme.

Paikalliset erityistiedot: Tietosuojaoikeutesi Kaliforniassa (vain Yhdysvallat)

Kalifornian siviililain kohdan 1798.83 mukaisesti asiakkaamme, jotka ovat Kalifornian asukkaita, voivat pyytää ja saada meiltä ilmaiseksi kerran vuodessa tiedot henkilötiedoista, jotka olemme (mahdollisesti) jakaneet kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin edeltävänä kalenterivuotena. Jos tarpeen, nämä tiedot sisältävät luettelon jaettujen henkilötietojen luokista ja kaikkien niiden kolmansien osapuolten nimet ja osoitteet, joiden kanssa jaoimme tietoja edeltävänä kalenterivuotena. Jos olet Kalifornian asukas ja haluat tehdä tällaisen pyynnön, käy tietosuojaa koskevalla verkkosivullamme: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Tämän tietosuojailmoituksen muutokset

Palvelumme voivat muuttua ajoittain ilman, että saat siitä ilmoitusta etukäteen. Tästä syystä pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojailmoitusta ajoittain. Kun päivitämme tämän tietosuojailmoituksen, päivitämme myös sen yläosassa olevan päiväyksen.

Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojailmoituksen viimeisimmän version säännöllisesti.

Uusi tietosuojailmoitus tulee voimaan välittömästi, kun se julkaistaan. Jos et hyväksy muokattua ilmoitusta, sinun tulee muuttaa asetuksiasi tai harkita palveluidemme käytön lopettamista. Jatkamalla palveluidemme käyttöä tai hyödyntämistä muutosten tultua voimaan ilmaiset, että olet saanut tiedon muutetusta tietosuojailmoituksesta ja hyväksyt sen.

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai siitä, miten Philips käyttää henkilötietojasi, ota yhteyttä tietosuojaviranomaiseen, jonka osoite on privacy@philips.com. Sinulla on myös oikeus jättää valitus oman maasi tai alueesi pätevälle valvontaviranomaiselle.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Alankomaat