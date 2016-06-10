Philips Sonicare for Kids -sovellus (”sovellus”) auttaa vanhempia parantamaan ja valvomaan lasten harjaustapoja ja tarjoaa heille räätälöityä tietoa lasten harjaustietojen perusteella (”palvelut”). Sovellus käyttää henkilötietoja, jotka on kerätty tai käsitelty Bluetoothiin yhdistetyn Philips Sonicare for Kids -hammasharjan ("laite") ja/tai sovelluksen avulla. Henkilötietojesi rekisterinpitäjä tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti on Philips Oral Healthcare, LLC, jonka osoite on 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA ("Philips", "meidän", "me" tai "meitä"). Tämä tietosuojailmoitus koskee sovelluksen ja laitteen keräämiä henkilötietoja. Tämän tietosuojailmoituksen on tarkoitus auttaa sinua ymmärtämään tietosuojakäytäntöjämme käyttäessäsi palveluitamme, kuten sitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä teemme niillä, sekä yksilöllisiä oikeuksiasi. Lue myös evästekäytäntömme sekä palvelujemme käyttöehdot.
Philips Sonicare for Kids -sovellus (”sovellus”) auttaa vanhempia parantamaan ja valvomaan lasten harjaustapoja ja tarjoaa heille räätälöityä tietoa lasten harjaustietojen perusteella (”palvelut”).
Sovellus käyttää henkilötietoja, jotka on kerätty tai käsitelty Bluetoothiin yhdistetyn Philips Sonicare for Kids -hammasharjan ("laite") ja/tai sovelluksen avulla. Henkilötietojesi rekisterinpitäjä tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti on Philips Oral Healthcare, LLC, jonka osoite on 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA ("Philips", "meidän", "me" tai "meitä").
Tämä tietosuojailmoitus koskee sovelluksen ja laitteen keräämiä henkilötietoja. Tämän tietosuojailmoituksen on tarkoitus auttaa sinua ymmärtämään tietosuojakäytäntöjämme käyttäessäsi palveluitamme, kuten sitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä teemme niillä, sekä yksilöllisiä oikeuksiasi.
Lue myös evästekäytäntömme sekä palvelujemme käyttöehdot.
Vastaanotamme tai keräämme edellä kuvattuja tietoja ja henkilötietoja tarjotessamme palveluitamme, esimerkiksi käyttäessäsi, ladatessasi tai asentaessasi sovellusta.
Arkaluontoiset analytiikkatiedot Jos annat suostumuksen, keräämme analytiikkatietoja lapsesi harjaustavoista ja sovelluksen käytöstä, mukaan lukien hammasharjatyyppi (tavallinen, sähkö tai Sonicare), hammasharjan kahvan tietoja (mallinumero, sarjanumero, laiteohjelmistoversio, valmistaja), harjauksen kestosta, harjauksen aloitusajasta ja tehosta (“harjaustiedot”). Käytämme ja/tai koostamme harjaustietoja analyyttisiin tarkoituksiin parantaaksemme sovellusta ja palveluita, mukaan lukien parantaaksemme lapsesi yleistä sovelluskokemusta, sovelluksen pelejä ja grafiikoita ja laitteen suorituskykyä. Philips varmistaa aina, että harjaustietoja käsitellään asianmukaisten tietosuojavarotoimien mukaisesti. Philips muun muassa yhdistää harjaustiedot satunnaiseen tunnisteeseen ja korvaa harjaustietoihin liittyvän IP-osoitteen yleisellä IP-osoitteella ennen säilyttämistä. Ennen kuin keräämme arkaluontoisia tietoja, ilmoitamme asiasta sinulle ja pyydämme nimenomaista suostumustasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 9.2.a. mukaisesti. Pyydämme, että et lähetä tai luovuta mitään muita arkaluontoisia henkilötietojasi (esimerkiksi henkilötunnusta tai rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin, filosofisiin tai muihin vakaumuksiin, terveyteen, sukupuolielämään tai seksuaaliseen suuntautumiseen, biometriikkaan tai geneettisiin ominaisuuksiin, rikolliseen taustaan tai ammattiliiton jäsenyyteen liittyviä tietoja) meille sovelluksen kautta tai muulla tavalla. Jos et anna suostumusta, Philips ei käsittele harjaustietoja millään tavalla. Tällöin harjaustiedot tallentuvat mobiililaitteesi sovellukseen, eikä Philipsillä ole pääsyä niihin. Hallitset itse näitä tietoja. Jos poistat lapsesi profiilin ja/tai sovelluksen, harjaustiedot poistetaan mobiililaitteestasi.
Arkaluontoiset analytiikkatiedot
Jos annat suostumuksen, keräämme analytiikkatietoja lapsesi harjaustavoista ja sovelluksen käytöstä, mukaan lukien hammasharjatyyppi (tavallinen, sähkö tai Sonicare), hammasharjan kahvan tietoja (mallinumero, sarjanumero, laiteohjelmistoversio, valmistaja), harjauksen kestosta, harjauksen aloitusajasta ja tehosta (“harjaustiedot”). Käytämme ja/tai koostamme harjaustietoja analyyttisiin tarkoituksiin parantaaksemme sovellusta ja palveluita, mukaan lukien parantaaksemme lapsesi yleistä sovelluskokemusta, sovelluksen pelejä ja grafiikoita ja laitteen suorituskykyä. Philips varmistaa aina, että harjaustietoja käsitellään asianmukaisten tietosuojavarotoimien mukaisesti. Philips muun muassa yhdistää harjaustiedot satunnaiseen tunnisteeseen ja korvaa harjaustietoihin liittyvän IP-osoitteen yleisellä IP-osoitteella ennen säilyttämistä.
Ennen kuin keräämme arkaluontoisia tietoja, ilmoitamme asiasta sinulle ja pyydämme nimenomaista suostumustasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 9.2.a. mukaisesti. Pyydämme, että et lähetä tai luovuta mitään muita arkaluontoisia henkilötietojasi (esimerkiksi henkilötunnusta tai rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin, filosofisiin tai muihin vakaumuksiin, terveyteen, sukupuolielämään tai seksuaaliseen suuntautumiseen, biometriikkaan tai geneettisiin ominaisuuksiin, rikolliseen taustaan tai ammattiliiton jäsenyyteen liittyviä tietoja) meille sovelluksen kautta tai muulla tavalla.
Jos et anna suostumusta, Philips ei käsittele harjaustietoja millään tavalla. Tällöin harjaustiedot tallentuvat mobiililaitteesi sovellukseen, eikä Philipsillä ole pääsyä niihin. Hallitset itse näitä tietoja. Jos poistat lapsesi profiilin ja/tai sovelluksen, harjaustiedot poistetaan mobiililaitteestasi.
Tilitiedot Jotta voit käyttää sovelluksen vanhemman käyttöliittymää, sinun on luotava tili. Tällaisia tarkoituksia varten voit käyttää MyPhilips-tiliä tai kirjautua sosiaalisen median profiiliisi, mukaan lukien Apple-tilisi. Käytämme tilitietojasi tilisi luomiseen ja hallinnoimiseen. Osana lapsesi profiilin luomista voit täyttää lapsesi nimen ja ladata/ottaa profiilikuvan. Philips ei kuitenkaan käsittele tällaisia tietoja millään tavalla. Tiedot tallentuvat mobiililaitteesi sovellukseen, eikä Philipsillä ole pääsyä niihin. Hallitset itse näitä tietoja. Jos poistat lapsesi profiilin ja/tai sovelluksen, tiedot poistetaan mobiililaitteestasi.
Tilitiedot
Jotta voit käyttää sovelluksen vanhemman käyttöliittymää, sinun on luotava tili. Tällaisia tarkoituksia varten voit käyttää MyPhilips-tiliä tai kirjautua sosiaalisen median profiiliisi, mukaan lukien Apple-tilisi. Käytämme tilitietojasi tilisi luomiseen ja hallinnoimiseen.
Osana lapsesi profiilin luomista voit täyttää lapsesi nimen ja ladata/ottaa profiilikuvan. Philips ei kuitenkaan käsittele tällaisia tietoja millään tavalla. Tiedot tallentuvat mobiililaitteesi sovellukseen, eikä Philipsillä ole pääsyä niihin. Hallitset itse näitä tietoja. Jos poistat lapsesi profiilin ja/tai sovelluksen, tiedot poistetaan mobiililaitteestasi.
Evästeet Käytämme evästeitä, tunnisteita tai vastaavia tekniikoita ("evästeet") palveluidemme hallinnoimiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, ymmärtämiseen ja mukauttamiseen. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan mobiililaitteesi ja keräämään tietoja ja henkilötietoja, kuten yksilöivän käyttäjän laitenumeron, mobiililaitteesi IP-osoitteen, käyttämäsi verkkoselaimen tai käyttöjärjestelmän tyypin, istunto- ja käyttötietoja sekä palveluun liittyviä toimintatietoja (tietoja sovelluksen käytöstä). Lisäksi käytämme näitä tietoja näyttääksemme sinulla maakohtaista sisältöä (mukaan lukien tietoja paikallisella kielelläsi). Ennen kuin käytämme evästeitä analytiikkatarkoituksiin, pyydämme suostumuksesi.
Evästeet
Käytämme evästeitä, tunnisteita tai vastaavia tekniikoita ("evästeet") palveluidemme hallinnoimiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, ymmärtämiseen ja mukauttamiseen. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan mobiililaitteesi ja keräämään tietoja ja henkilötietoja, kuten yksilöivän käyttäjän laitenumeron, mobiililaitteesi IP-osoitteen, käyttämäsi verkkoselaimen tai käyttöjärjestelmän tyypin, istunto- ja käyttötietoja sekä palveluun liittyviä toimintatietoja (tietoja sovelluksen käytöstä). Lisäksi käytämme näitä tietoja näyttääksemme sinulla maakohtaista sisältöä (mukaan lukien tietoja paikallisella kielelläsi).
Ennen kuin käytämme evästeitä analytiikkatarkoituksiin, pyydämme suostumuksesi.
Arvio- ja arvostelutiedot Jos kirjoitat arvostelun tai annat arvion sovelluksesta sovelluskaupoissa, voimme käsitellä näitä tietoja vastataksemme kommentteihisi ja kysymyksiisi, ymmärtääksemme, miltä sinusta tuntuu käyttäessäsi sovellusta, tutustuaksemme yleiseen käsitykseesi sovelluksesta ja tuotemerkistämme ja käyttääksemme näitä tietoja sovelluksen parantamiseen. Näemme vain sovelluskaupan käyttäjänimesi, arviosi, kommenttisi ja muut tiedot, jotka olet päättänyt jakaa kanssamme tai tehdä julkisiksi. Ellet muuta edellytä, emme yhdistä näitä tietoja tilitunnuksiisi tai muihin hallussamme oleviin, sinua koskeviin tietoihin. Kun tarvitset asiakastukea, voimme käyttää tietojasi tapauksesi jatkotoimenpiteisiin ja opastaaksemme sinua asiakastukiprosessissamme alla olevan Asiakastukitiedot-osion mukaisesti. Katsomme, että arvio- ja arvostelutietojesi käsittely perustuu Philipsin oikeutettuun intressiin ja tapahtuu siten yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (f) mukaisesti.
Arvio- ja arvostelutiedot
Jos kirjoitat arvostelun tai annat arvion sovelluksesta sovelluskaupoissa, voimme käsitellä näitä tietoja vastataksemme kommentteihisi ja kysymyksiisi, ymmärtääksemme, miltä sinusta tuntuu käyttäessäsi sovellusta, tutustuaksemme yleiseen käsitykseesi sovelluksesta ja tuotemerkistämme ja käyttääksemme näitä tietoja sovelluksen parantamiseen. Näemme vain sovelluskaupan käyttäjänimesi, arviosi, kommenttisi ja muut tiedot, jotka olet päättänyt jakaa kanssamme tai tehdä julkisiksi. Ellet muuta edellytä, emme yhdistä näitä tietoja tilitunnuksiisi tai muihin hallussamme oleviin, sinua koskeviin tietoihin. Kun tarvitset asiakastukea, voimme käyttää tietojasi tapauksesi jatkotoimenpiteisiin ja opastaaksemme sinua asiakastukiprosessissamme alla olevan Asiakastukitiedot-osion mukaisesti. Katsomme, että arvio- ja arvostelutietojesi käsittely perustuu Philipsin oikeutettuun intressiin ja tapahtuu siten yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (f) mukaisesti.
Asiakastukitiedot Kun tarvitset asiakastukea, voimme pyytää sinulta palvelujemme käyttöön liittyviä tietoja, kuten tietoja vuorovaikutuksesi Philipsin kanssa, sekä yhteystietosi, jotta voimme antaa tarvitsemasi tukipalvelut. Tarjoamiamme palveluja ovat muun muassa asiakastuki sekä palvelujemme parantaminen, korjaaminen ja mukauttaminen. Käytämme lisäksi tietojasi vastataksemme sinulle, kun otat meihin yhteyttä. Pidämme asiakastukitietojesi käsittelyä tarpeellisena voidaksemme täyttää kanssasi solmimamme sopimuksen velvoitteet yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (b) mukaisesti. Joissakin tapauksissa katsomme, että asiakastukitietojesi käsittely perustuu Philipsin oikeutettuun intressiin ja tapahtuu siten yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (f) mukaisesti.
Asiakastukitiedot
Kun tarvitset asiakastukea, voimme pyytää sinulta palvelujemme käyttöön liittyviä tietoja, kuten tietoja vuorovaikutuksesi Philipsin kanssa, sekä yhteystietosi, jotta voimme antaa tarvitsemasi tukipalvelut. Tarjoamiamme palveluja ovat muun muassa asiakastuki sekä palvelujemme parantaminen, korjaaminen ja mukauttaminen. Käytämme lisäksi tietojasi vastataksemme sinulle, kun otat meihin yhteyttä.
Pidämme asiakastukitietojesi käsittelyä tarpeellisena voidaksemme täyttää kanssasi solmimamme sopimuksen velvoitteet yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (b) mukaisesti. Joissakin tapauksissa katsomme, että asiakastukitietojesi käsittely perustuu Philipsin oikeutettuun intressiin ja tapahtuu siten yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (f) mukaisesti.
Yhdistetyt tiedot Voimme yhdistää henkilötietojasi, mukaan lukien tilitiedot ja evästeet, tietoihin, joita kerätään, kun toimit vuorovaikutuksessa ja käytät Philipsin digitaalisia kanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkosivustoja, sähköpostia, sovelluksia ja yhdistettyjä tuotteita, mukaan lukien IP-osoitteesi, evästeet, mobiililaitteen tiedot, napsauttamasi tai napauttamasi viestit, sijaintitiedot ja käyttämäsi verkkosivustot. Käytämme yhdistettyjä tietojasi sovelluksen, laitteiden ja palvelujen sisällön, toiminnan ja käytettävyyden parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tässä tapauksessa katsomme, että yhdistettyjen tietojesi käsittely perustuu Philipsin oikeutettuun intressiin ja tapahtuu siten yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (f) mukaisesti. Ennen kuin käsittelemme mitään arkaluontoisia tietoja tässä osiossa mainittuja tarkoituksia varten, ilmoitamme sinulle ja pyydämme nimenomaista suostumustasi säännöksen (EU) 2016/679 artiklan 9.2.a. ja Brasilian yleisen tietosuojalain (LGPD), liittovaltion laki nro 13,709/2018, mukaisesti. Yhdistetyt tiedot eivät sisällä lastasi koskevia henkilötietoja. Jos annat suostumuksesi markkinointiviestien vastaanottamiseen Philipsin tuotteista, palveluista, tapahtumista ja kampanjoista, jotka voivat mieltymystesi ja verkossa tekemiesi toimien perusteella kiinnostaa sinua, voimme lähettää sinulle mainos- ja markkinointiviestejä sähköpostin, puhelimen ja muiden digitaalisten kanavien, kuten mobiilisovellusten ja yhteisöpalvelujen, kautta. Jotta voimme mukauttaa viestejä mieltymystesi mukaan ja tarjota sinulle henkilökohtaisen kokemuksen, saatamme analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi. Ennen mainosviestinnän lähettämistä sinulle pyydämme suostumuksesi.
Yhdistetyt tiedot
Voimme yhdistää henkilötietojasi, mukaan lukien tilitiedot ja evästeet, tietoihin, joita kerätään, kun toimit vuorovaikutuksessa ja käytät Philipsin digitaalisia kanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkosivustoja, sähköpostia, sovelluksia ja yhdistettyjä tuotteita, mukaan lukien IP-osoitteesi, evästeet, mobiililaitteen tiedot, napsauttamasi tai napauttamasi viestit, sijaintitiedot ja käyttämäsi verkkosivustot.
Käytämme yhdistettyjä tietojasi sovelluksen, laitteiden ja palvelujen sisällön, toiminnan ja käytettävyyden parantamiseen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tässä tapauksessa katsomme, että yhdistettyjen tietojesi käsittely perustuu Philipsin oikeutettuun intressiin ja tapahtuu siten yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 6.1 (f) mukaisesti. Ennen kuin käsittelemme mitään arkaluontoisia tietoja tässä osiossa mainittuja tarkoituksia varten, ilmoitamme sinulle ja pyydämme nimenomaista suostumustasi säännöksen (EU) 2016/679 artiklan 9.2.a. ja Brasilian yleisen tietosuojalain (LGPD), liittovaltion laki nro 13,709/2018, mukaisesti. Yhdistetyt tiedot eivät sisällä lastasi koskevia henkilötietoja.
Jos annat suostumuksesi markkinointiviestien vastaanottamiseen Philipsin tuotteista, palveluista, tapahtumista ja kampanjoista, jotka voivat mieltymystesi ja verkossa tekemiesi toimien perusteella kiinnostaa sinua, voimme lähettää sinulle mainos- ja markkinointiviestejä sähköpostin, puhelimen ja muiden digitaalisten kanavien, kuten mobiilisovellusten ja yhteisöpalvelujen, kautta. Jotta voimme mukauttaa viestejä mieltymystesi mukaan ja tarjota sinulle henkilökohtaisen kokemuksen, saatamme analysoida ja yhdistellä henkilötietojasi. Ennen mainosviestinnän lähettämistä sinulle pyydämme suostumuksesi.
Käyttöoikeudet ja ‑luvat Sovellus voi pyytää lupaasi käyttää mobiililaitteesi tallennustilaa, antureita tai muita ominaisuuksia (esim. valokuvia, kameraa, Wi-Fi-yhteyttä, maantieteellistä sijaintia tai Bluetooth-ominaisuutta). Tarvitsemme pääsyn, kun se on ehdottoman välttämätöntä palveluiden tarjoamiseen alla kuvatulla tavalla.
Käyttöoikeudet ja ‑luvat
Sovellus voi pyytää lupaasi käyttää mobiililaitteesi tallennustilaa, antureita tai muita ominaisuuksia (esim. valokuvia, kameraa, Wi-Fi-yhteyttä, maantieteellistä sijaintia tai Bluetooth-ominaisuutta). Tarvitsemme pääsyn, kun se on ehdottoman välttämätöntä palveluiden tarjoamiseen alla kuvatulla tavalla.
Philips voi luovuttaa henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liiketoimintakumppaneille tai muille kolmansille osapuolille tämän tietosuojalausunnon ja/tai sovellettavien lakien mukaisesti.
Philips voi luovuttaa henkilötietosi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liiketoimintakumppaneille tai muille kolmansille osapuolille tämän tietosuojalausunnon ja/tai sovellettavien lakien mukaisesti.
Palveluntarjoajat Hallinnoimme, tarjoamme, parannamme, ymmärrämme, mukautamme, tuemme ja markkinoimme palvelujamme yhteistyössä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa. Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien palveluntarjoajien kanssa: Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen käytössä tai palvelujen tarjoamisessa tarvittavat laitteistot, ohjelmistot, verkot, tallennustilan tai maksutapahtumapalvelut tai niihin liittyvän tekniikan. Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen analytiikkatoimenpiteisiin tarvittavat laitteistot, ohjelmistot, verkot, tallennustilan ja/tai niihin liittyvän tekniikan. Philips vaatii palveluntarjoajiaan varmistamaan henkilötietojesi suojauksen vähintään Philipsin tarjoamalla tasolla. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain meidän ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin nimenomaisiin tarkoituksiin, hankkimaan käyttöönsä pienimmän mahdollisen määrän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja turvaamaan henkilötietojesi yksityisyyden. Muut kolmannet osapuolet Philips voi myös tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Jos Philips jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käyttävät näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa asiasta sinulle ja/tai hankkii suostumuksesi voimassa olevien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista. Lue tässä tapauksessa huolellisesti näiden kolmansien osapuolien tietosuojailmoitukset, jotta saat tietoja näiden osapuolien tietosuojakäytännöistä, kuten siitä, minkätyyppisiä henkilötietoja ne keräävät ja miten ne käyttävät, käsittelevät ja suojaavat tietojasi. Philips myy joskus liiketoiminnan tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistusoikeuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirtymisen ostavalle yritykselle. Kaikki tietosuojailmoituksen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme ovat Philipsin vapaasti siirrettävissä tytäryhtiöillemme fuusion, yrityskaupan, uudelleenjärjestelyn tai omaisuuden myynnin yhteydessä, lain nojalla tai muutoin, ja voimme siirtää henkilötietosi tytäryhtiöllemme, seuraajallemme tai uudelle omistajalle. Huomaathan, että kun kirjaudut sisään Facebook-tilisi kautta Android-laitteella, annat Facebookille luvan kerätä seuraavat tiedot Facebook SDK:n kautta: Facebook voi myös kerätä analytiikkatietoja SDK:n käytöstäsi, tietoja käyttämäsi sovelluksen nimestä, päivämäärän, jona valtuutit kirjautumisen ja kirjautumiseesi mahdollisesti liittyvän URL-osoitteen. Saat lisätietoa siitä, miten Facebook käyttää tietojasi, lukemalla Facebookin tietokäytännön. Huomaathan, että Facebook-kirjautumistoiminto on täysin vapaaehtoinen, ja sallimme aina kirjautumisen MyPhilips-tiliä käyttämällä. Siirto yli rajojen Henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimitiloja tai jossa työllistämme palveluntarjoajia. Käyttämällä palveluja hyväksyt tietojen (mahdollisen) siirron oman asuinmaasi ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojasäädökset voivat poiketa oman maasi säädöksistä. Tietyissä tilanteissa tällaisten muiden maiden oikeusistuimilla tai lainvalvonta-, säätely- tai turvallisuusviranomaisilla voi olla oikeus käyttää henkilötietojasi. Jos oleilet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa, henkilötietosi voidaan siirtää sellaisissa ETA-alueen ulkopuolisissa maissa toimiville tytäryhtiöillemme tai palveluntarjoajillemme, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tietosuojan ETA:n vaatimusten mukaisesti (kattava luettelo näistä maista on täällä https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Koskien siirtoja ETA-alueelta maihin, joita Euroopan komissio ei katso riittäviksi, kuten Yhdysvaltoihin, olemme ryhtyneet henkilötietojesi suojaamiseksi riittäviin toimiin, joita ovat esimerkiksi sitovat yrityssäännöt asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppanien tiedoista ja/tai vakiomalliset sopimuslausekkeet, jotka Euroopan komissio on ottanut käyttöön. Voit pyytää kopion näistä varotoimista napsauttamalla edellä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä meihin täällä. Miten kauan säilytämme tietojasi? Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tietojen keräämistarkoituksen kannalta on tarpeen tai sallittua. Määritämme säilytysajat muun muassa seuraavien ehtojen perusteella: (i) sen ajan pituus, jona käytät sovellusta ja palveluja, (ii) koskeeko meitä jokin lakisääteinen velvoite ja (iii) onko säilyttäminen suositeltavaa oikeudellisista syistä (esimerkiksi tietyn vanhentumisajan, oikeusjutun tai viranomaistutkinnan vuoksi).
Palveluntarjoajat
Hallinnoimme, tarjoamme, parannamme, ymmärrämme, mukautamme, tuemme ja markkinoimme palvelujamme yhteistyössä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa.
Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien palveluntarjoajien kanssa:
Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen käytössä tai palvelujen tarjoamisessa tarvittavat laitteistot, ohjelmistot, verkot, tallennustilan tai maksutapahtumapalvelut tai niihin liittyvän tekniikan.
Nämä palveluntarjoajat toimittavat sovelluksen analytiikkatoimenpiteisiin tarvittavat laitteistot, ohjelmistot, verkot, tallennustilan ja/tai niihin liittyvän tekniikan.
Philips vaatii palveluntarjoajiaan varmistamaan henkilötietojesi suojauksen vähintään Philipsin tarjoamalla tasolla. Vaadimme palveluntarjoajiamme käsittelemään henkilötietojasi vain meidän ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin nimenomaisiin tarkoituksiin, hankkimaan käyttöönsä pienimmän mahdollisen määrän tietoja, jotka ne tarvitsevat tietyn palvelun tarjoamiseen, ja turvaamaan henkilötietojesi yksityisyyden.
Muut kolmannet osapuolet
Philips voi myös tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Jos Philips jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka käyttävät näitä tietoja omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa asiasta sinulle ja/tai hankkii suostumuksesi voimassa olevien lakien mukaisesti ennen henkilötietojesi jakamista. Lue tässä tapauksessa huolellisesti näiden kolmansien osapuolien tietosuojailmoitukset, jotta saat tietoja näiden osapuolien tietosuojakäytännöistä, kuten siitä, minkätyyppisiä henkilötietoja ne keräävät ja miten ne käyttävät, käsittelevät ja suojaavat tietojasi.
Philips myy joskus liiketoiminnan tai sen osan toiselle yritykselle. Tällainen omistusoikeuden siirto voi sisältää kyseiseen liiketoimintaan suoraan liittyvien henkilötietojesi siirtymisen ostavalle yritykselle. Kaikki tietosuojailmoituksen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme ovat Philipsin vapaasti siirrettävissä tytäryhtiöillemme fuusion, yrityskaupan, uudelleenjärjestelyn tai omaisuuden myynnin yhteydessä, lain nojalla tai muutoin, ja voimme siirtää henkilötietosi tytäryhtiöllemme, seuraajallemme tai uudelle omistajalle.
Huomaathan, että kun kirjaudut sisään Facebook-tilisi kautta Android-laitteella, annat Facebookille luvan kerätä seuraavat tiedot Facebook SDK:n kautta:
Facebook voi myös kerätä analytiikkatietoja SDK:n käytöstäsi, tietoja käyttämäsi sovelluksen nimestä, päivämäärän, jona valtuutit kirjautumisen ja kirjautumiseesi mahdollisesti liittyvän URL-osoitteen. Saat lisätietoa siitä, miten Facebook käyttää tietojasi, lukemalla Facebookin tietokäytännön. Huomaathan, että Facebook-kirjautumistoiminto on täysin vapaaehtoinen, ja sallimme aina kirjautumisen MyPhilips-tiliä käyttämällä.
Siirto yli rajojen
Henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimitiloja tai jossa työllistämme palveluntarjoajia. Käyttämällä palveluja hyväksyt tietojen (mahdollisen) siirron oman asuinmaasi ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojasäädökset voivat poiketa oman maasi säädöksistä. Tietyissä tilanteissa tällaisten muiden maiden oikeusistuimilla tai lainvalvonta-, säätely- tai turvallisuusviranomaisilla voi olla oikeus käyttää henkilötietojasi.
Jos oleilet Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa, henkilötietosi voidaan siirtää sellaisissa ETA-alueen ulkopuolisissa maissa toimiville tytäryhtiöillemme tai palveluntarjoajillemme, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tietosuojan ETA:n vaatimusten mukaisesti (kattava luettelo näistä maista on täällä https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Koskien siirtoja ETA-alueelta maihin, joita Euroopan komissio ei katso riittäviksi, kuten Yhdysvaltoihin, olemme ryhtyneet henkilötietojesi suojaamiseksi riittäviin toimiin, joita ovat esimerkiksi sitovat yrityssäännöt asiakkaiden, toimittajien ja liikekumppanien tiedoista ja/tai vakiomalliset sopimuslausekkeet, jotka Euroopan komissio on ottanut käyttöön. Voit pyytää kopion näistä varotoimista napsauttamalla edellä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä meihin täällä.
Miten kauan säilytämme tietojasi?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tietojen keräämistarkoituksen kannalta on tarpeen tai sallittua. Määritämme säilytysajat muun muassa seuraavien ehtojen perusteella: (i) sen ajan pituus, jona käytät sovellusta ja palveluja, (ii) koskeeko meitä jokin lakisääteinen velvoite ja (iii) onko säilyttäminen suositeltavaa oikeudellisista syistä (esimerkiksi tietyn vanhentumisajan, oikeusjutun tai viranomaistutkinnan vuoksi).
Vaihtoehtosi ja oikeutesi Jos haluat pyytää pääsyä meille aiemmin antamiisi henkilötietoihisi, tällaisten tietojen korjaamista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai kieltämistä tai jos haluat pyytää henkilötietojesi sähköistä kopiota siirtääksesi ne toiselle yritykselle (siinä määrin kuin voimassa oleva laki myöntää sinulle oikeuden tietojen siirrettävyyteen), voit ottaa meihin yhteyttä täällä. Vastaamme pyyntöösi lain määrittämän ajan kuluessa. Ilmaise pyynnössäsi selkeästi, mitä henkilötietoja haluat käyttää, oikaista tai poistaa tai minkä henkilötietojen käsittelyä haluat rajoittaa tai kieltää. Suojataksemme sinua voimme täyttää vain pyynnöt, jotka koskevat siihen sinun tiliisi, sähköpostiosoitteeseesi tai muihin tilitietoihisi liittyviä henkilötietoja, joita käytät lähettäessäsi pyynnön meille, ja meidän on ehkä varmistettava henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä. Pyrimme toteuttamaan pyyntösi kohtuullisessa ajassa. Tilanteissa, joissa tarvitsemme suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen tai käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että pyyntösi vaikuttaa peruutusta edeltävään suostumukseesi perustuvan käsittelyn laillisuuteen. Tilanteissa, joissa luotamme sopimuksen täyttämiseen henkilötietojesi käsittelyssä palvelua koskevia tarkoituksia varten, emme voi välttämättä tarjota palvelua, jos emme saa tietojasi. Jos käytät jotakin käytettävissäsi olevista vaihtoehdoista tai oikeuksista, et ehkä voi enää käyttää palvelujamme tai osaa niistä. Kun käsittelemme henkilötietojasi meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen perusteella, mukaan lukien kun harjoitat oikeuksiasi olemalla meihin yhteydessä, pidämme käsittelyä lainmukaisena säännöksen (EU) 2016/679 artiklan 6.1.(c) mukaisesti.
Vaihtoehtosi ja oikeutesi
Jos haluat pyytää pääsyä meille aiemmin antamiisi henkilötietoihisi, tällaisten tietojen korjaamista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai kieltämistä tai jos haluat pyytää henkilötietojesi sähköistä kopiota siirtääksesi ne toiselle yritykselle (siinä määrin kuin voimassa oleva laki myöntää sinulle oikeuden tietojen siirrettävyyteen), voit ottaa meihin yhteyttä täällä. Vastaamme pyyntöösi lain määrittämän ajan kuluessa.
Ilmaise pyynnössäsi selkeästi, mitä henkilötietoja haluat käyttää, oikaista tai poistaa tai minkä henkilötietojen käsittelyä haluat rajoittaa tai kieltää. Suojataksemme sinua voimme täyttää vain pyynnöt, jotka koskevat siihen sinun tiliisi, sähköpostiosoitteeseesi tai muihin tilitietoihisi liittyviä henkilötietoja, joita käytät lähettäessäsi pyynnön meille, ja meidän on ehkä varmistettava henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä. Pyrimme toteuttamaan pyyntösi kohtuullisessa ajassa.
Tilanteissa, joissa tarvitsemme suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen tai käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilman, että pyyntösi vaikuttaa peruutusta edeltävään suostumukseesi perustuvan käsittelyn laillisuuteen. Tilanteissa, joissa luotamme sopimuksen täyttämiseen henkilötietojesi käsittelyssä palvelua koskevia tarkoituksia varten, emme voi välttämättä tarjota palvelua, jos emme saa tietojasi.
Jos käytät jotakin käytettävissäsi olevista vaihtoehdoista tai oikeuksista, et ehkä voi enää käyttää palvelujamme tai osaa niistä.
Kun käsittelemme henkilötietojasi meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen perusteella, mukaan lukien kun harjoitat oikeuksiasi olemalla meihin yhteydessä, pidämme käsittelyä lainmukaisena säännöksen (EU) 2016/679 artiklan 6.1.(c) mukaisesti.
Suojaamme henkilötietojasi Suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme suojata Philipsille luottamiasi tietoja tahattomalta tai luvattomalta muuttamiselta, menetykseltä, väärinkäytöltä, paljastukselta ja käytöltä. Philips suojaa tietojasi useiden tietoturvatekniikoiden sekä teknisten ja organisatoristen toimien avulla. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa käyttöoikeuksien valvontaa, palomuureja ja tietoturvakäytäntöjä.
Suojaamme henkilötietojasi
Suhtaudumme vakavasti velvollisuuteemme suojata Philipsille luottamiasi tietoja tahattomalta tai luvattomalta muuttamiselta, menetykseltä, väärinkäytöltä, paljastukselta ja käytöltä. Philips suojaa tietojasi useiden tietoturvatekniikoiden sekä teknisten ja organisatoristen toimien avulla. Käytämme tähän tarkoitukseen muun muassa käyttöoikeuksien valvontaa, palomuureja ja tietoturvakäytäntöjä.
Erityistietoa vanhemmille Philipsin käytäntönä on noudattaa lakia sen vaatiessa vanhemman tai huoltajan lupaa ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai julkistamista. Olemme sitoutuneet suojaamaan lasten yksityisyyttä, ja rohkaisemme vanhempia ja huoltajia ottamaan aktiivisen roolin lastensa verkon käytön valvonnassa. Jos vanhempi tai huoltaja saa tietoonsa, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, hän voi ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia täällä. Jos saamme tietoomme, että lapsi on toimittanut meille henkilötietojaan, poistamme hänen tietonsa arkistoistamme.
Erityistietoa vanhemmille
Philipsin käytäntönä on noudattaa lakia sen vaatiessa vanhemman tai huoltajan lupaa ennen lasten henkilötietojen keräämistä, käyttämistä tai julkistamista. Olemme sitoutuneet suojaamaan lasten yksityisyyttä, ja rohkaisemme vanhempia ja huoltajia ottamaan aktiivisen roolin lastensa verkon käytön valvonnassa.
Jos vanhempi tai huoltaja saa tietoonsa, että hänen lapsensa on antanut meille henkilötietojaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, hän voi ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia täällä. Jos saamme tietoomme, että lapsi on toimittanut meille henkilötietojaan, poistamme hänen tietonsa arkistoistamme.
Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen Palvelumme voivat muuttua ajoittain ilman, että ilmoitamme siitä sinulle etukäteen. Tästä syystä pidätämme oikeuden ajoittain muuttaa tai päivittää tätä tietosuojailmoitusta. Kun päivitämme tätä tietosuojailmoitusta, päivitämme myös tietosuojailmoituksen yläosassa olevan päivämäärän. Luethan tämän tietosuojailmoituksen viimeisimmän version säännöllisesti. Uusi tietosuojailmoitus tulee voimaan välittömästi julkaisun jälkeen. Jollet hyväksy muutettua ilmoitusta, voit muuttaa asetuksiasi tai lopettaa palvelujemme käytön. Jatkamalla palvelujemme käyttöä muutosten tultua voimaan hyväksyt muutetun tietosuojailmoituksen.
Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen
Palvelumme voivat muuttua ajoittain ilman, että ilmoitamme siitä sinulle etukäteen. Tästä syystä pidätämme oikeuden ajoittain muuttaa tai päivittää tätä tietosuojailmoitusta. Kun päivitämme tätä tietosuojailmoitusta, päivitämme myös tietosuojailmoituksen yläosassa olevan päivämäärän.
Luethan tämän tietosuojailmoituksen viimeisimmän version säännöllisesti.
Uusi tietosuojailmoitus tulee voimaan välittömästi julkaisun jälkeen. Jollet hyväksy muutettua ilmoitusta, voit muuttaa asetuksiasi tai lopettaa palvelujemme käytön. Jatkamalla palvelujemme käyttöä muutosten tultua voimaan hyväksyt muutetun tietosuojailmoituksen.
Yhteystiedot Säännöksen (EU) 2016/679 artiklan 27 tarkoituksissa Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Alankomaat) toimii edustajanamme Euroopan unionissa. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai tavasta, jolla Philips käyttää henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä (mukaan lukien tietosuojavastaavaamme ja/tai edustajamme) täällä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus maasi tai alueesi valvontaviranomaiselle.
Yhteystiedot
Säännöksen (EU) 2016/679 artiklan 27 tarkoituksissa Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Alankomaat) toimii edustajanamme Euroopan unionissa.
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai tavasta, jolla Philips käyttää henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä (mukaan lukien tietosuojavastaavaamme ja/tai edustajamme) täällä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus maasi tai alueesi valvontaviranomaiselle.
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