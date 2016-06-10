Arkaluontoiset analytiikkatiedot

Jos annat suostumuksen, keräämme analytiikkatietoja lapsesi harjaustavoista ja sovelluksen käytöstä, mukaan lukien hammasharjatyyppi (tavallinen, sähkö tai Sonicare), hammasharjan kahvan tietoja (mallinumero, sarjanumero, laiteohjelmistoversio, valmistaja), harjauksen kestosta, harjauksen aloitusajasta ja tehosta (“harjaustiedot”). Käytämme ja/tai koostamme harjaustietoja analyyttisiin tarkoituksiin parantaaksemme sovellusta ja palveluita, mukaan lukien parantaaksemme lapsesi yleistä sovelluskokemusta, sovelluksen pelejä ja grafiikoita ja laitteen suorituskykyä. Philips varmistaa aina, että harjaustietoja käsitellään asianmukaisten tietosuojavarotoimien mukaisesti. Philips muun muassa yhdistää harjaustiedot satunnaiseen tunnisteeseen ja korvaa harjaustietoihin liittyvän IP-osoitteen yleisellä IP-osoitteella ennen säilyttämistä.

Ennen kuin keräämme arkaluontoisia tietoja, ilmoitamme asiasta sinulle ja pyydämme nimenomaista suostumustasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 9.2.a. mukaisesti. Pyydämme, että et lähetä tai luovuta mitään muita arkaluontoisia henkilötietojasi (esimerkiksi henkilötunnusta tai rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin, filosofisiin tai muihin vakaumuksiin, terveyteen, sukupuolielämään tai seksuaaliseen suuntautumiseen, biometriikkaan tai geneettisiin ominaisuuksiin, rikolliseen taustaan tai ammattiliiton jäsenyyteen liittyviä tietoja) meille sovelluksen kautta tai muulla tavalla.

Jos et anna suostumusta, Philips ei käsittele harjaustietoja millään tavalla. Tällöin harjaustiedot tallentuvat mobiililaitteesi sovellukseen, eikä Philipsillä ole pääsyä niihin. Hallitset itse näitä tietoja. Jos poistat lapsesi profiilin ja/tai sovelluksen, harjaustiedot poistetaan mobiililaitteestasi.