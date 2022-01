Philipsin GoPure-ilmanpuhdistimissa on tehokas ja nopeatoiminen ilmansuodatusjärjestelmä. Sen 3-kerroksinen suodatus muodostuu esisuodattimesta, HESA-suodattimesta ja HEPA-suodattimesta, jotka suojaavat haitallisilta hiukkasilta, kuten saasteilta, myrkyllisiltä kaasuilta, allergiaa aiheuttavalta siitepölyltä ja jopa bakteereilta ja ilmassa kulkeutuvilta viruksilta. Airmid Healthgroupin sertifioima SelectFilter Plus -tekniikka poistaa lisäksi jopa 90 % ilman siitepölyallergeeneistä*.



SelectFilter Plus -suodattimella varustetut ilmanpuhdistimet ovat Airmid Healthgroupin sertifioimia.

*Arvostetun biolääketieteen tutkimusorganisaation Airmid Healthgroupin testaama ja sertifioima.