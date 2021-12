Linoleum, vinyyli, laatta, kovapuu tai laminaatti – jokaisella lattialla on oma luonteensa ja omat erityiset puhdistusvaatimuksensa. Tässä oppaassa keskitymme lattiatyyppiin, joka on lähes unohdettu: linoleum- eli korkkilattiaan. Korkki on luonnontuote, joka tekee tällä hetkellä vauhdilla paluuta – hyvästä syystä! Yksinkertaisen oppaamme avulla voit ottaa selville, miten linoleumlattian puhdistus ja hoito onnistuu. Bonuksena kerromme myös, miten vinyylilattian puhdistus on paras hoitaa. Ryhdytään toimeen!