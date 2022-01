Kun suunnittelet illallista ja haluat hyödyntää vapaan hetken päivällä, saattaa tuntua houkuttelevalta pestä vihannekset etukäteen. Älä anna periksi houkutukselle! Kun vihannekset on pesty, ne alkavat hapettua ja menettää ravinteitaan. Siksi vihanneksia ei kannata pestä ennen niiden laittamista esimerkiksi jääkaappiin. Tähän sääntöön on kuitenkin yksi poikkeus: lehtivihannekset. Niitä voi yleensä säilyttää pestyinä päivän tai pari ennen kuin ne menevät pilalle.



On kuitenkin joitakin tilanteita, joissa vihannesten esipesu on hyvä ajatus:



Vihannesten valmistelu airfryeria varten

Jos olet juuri pilkkonut perunat airfryerissa paistamista varten, liota niitä ennen kypsennystä kylmässä vedessä noin puolen tunnin ajan. Tämä poistaa kasviksista ylimääräisen tärkkelyksen – ja lopputuloksena ovat erityisen rapeat ranskalaiset perunat.



Vihannesten valmistelu paahtamista tai wokkausta varten

Kasvisten perusteellinen pesu tarjoaa tilaisuuden myös kuivata ne huolellisesti ennen kypsennystä. Kuivat vihannekset ovat rapeampia ja lopputulos on herkullisempi – etenkin jos kyseessä on vihannesten valmistelu paahtamista tai wokpannulla paistamista varten.