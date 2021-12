Villapaidan tai jonkun muun villavaatteen pesu saattaa aiheuttaa päänsärkyä etenkin aloittelijoille. Me kaikki pelkäämme lempivaatteemme kutistumista pesussa – etenkin, jos kyseessä on kallis vaate! Vinkkiemme avulla villan pesuprosessi voi kuitenkin sujua leikiten. Tärkein asia villan pesussa on löytää tasapaino pesulämpötilaan: veden on oltava sen verran lämmintä, että se poistaa tahrat, mutta ei niin kuumaa, että se vahingoittaa materiaalia. Lue ohjeemme villavaatteiden pesuun ja niiden pitämiseen parhaassa mahdollisessa kunnossa.