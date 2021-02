Täysin automaattisissa espressokoneissamme on sisäänrakennettu keraaminen mylly, joka jauhaa kahvisi valitsemasi kahvityypin mukaan. Kahvinkeitin hoitaa työn puolestasi ja säätää kahvin määrän automaattisesti cappucchinon, espresson, americanon jne. Mukaan. Maitojärjestelmä on myös automaattinen, joten voit nauttia cappucchinosta yhdellä napin painalluksella. Se valitsee oikean määrän maitoa, lämmittää maidon ja vaahtoaa sen halutun kahvityypin mukaan. Eri mallit valmistat erilaisia juomia. 5000-sarjan edistyneimmässä espressokoneessamme on kahdeksan kahvivaihtoehtoa. Samoin eri malleilla on eri määrä aromiasetuksia. Mitä enemmän asetuksia, sitä enemmän vapautta sinulle kokeilla ja löytää itsellesi täydellinen kahvimaku.

Täysiautomaattisten espressokoneiden suuri etu on, että niissä on sisäänrakennettu ohjelmisto, joka kertoo, milloin se on puhdistettava, milloin kalkinpoisto täytyy tehdä ja milloin on aika vaihtaa suodatin. Tällä tavoin voit aina varmistaa, että kone on hygieeninen, että kahvin hyvä maku säilyy sekä käyttöikä pidentyy. Täysin automaattinen kahvinkeitin sopii niille, jotka haluavat ylellisen, herkullisen kahvin vaivattomasti.