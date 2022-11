5 tapaa luoda ympäristöystävällinen lastenhuone

Jos olet koskaan laskenut oman hiilijalanjälkesi, tulet todennäköisesti yllättymään siitä, kuinka paljon lasten saaminen kasvattaa sitä. Se johtuu siitä, että vauvat tarvitsevat paljon tavaraa. Kun juoksentelet ostelemassa pesualtaita, potkupukuja ja ruokalappuja, lapsestasi aiheutuva hiilijalanjälki kasvaa jo ennen kuin hän on oppinut kävelemään. Hyvä uutinen on se, että pienetkin teot voivat pienentää lasten hankkimisesta aiheutuvaa kuormitusta ympäristölle. Miksipä et siis aloittaisi matkaasi kohti vihreää vanhemmuutta jo ihan lähtökuopista – luomalla ympäristöystävällinen lastenhuone, joka on hyväksi sekä vauvalle että ympäristölle. Noudata viiden kohdan suunnitelmaamme, niin pääset hyvään alkuun.