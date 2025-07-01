Mistä Philips Avent -tuttipullot ja niiden osat on valmistettu?
Philips Avent -tuttipullot on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta. Pullot on valmistettu polypropeenista, polyeetterisulfonista tai polyfenyylisulfonista.
Philips Avent -tuotteiden osat, jotka ovat kosketuksissa rintamaidon tai elintarvikkeiden kanssa, eivät sisällä BPA:ta. Philips Avent -tutit on valmistettu silikonista, ja AirFree-venttiilit on valmistettu PBT-muovista ja silikonista (LSR).
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