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Philipsin asiakastuki

Mistä Philips Avent -tuttipullot ja niiden osat on valmistettu?

Philips Avent -tuttipullot on valmistettu materiaalista, joka ei sisällä BPA:ta. Pullot on valmistettu polypropeenista, polyeetterisulfonista tai polyfenyylisulfonista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF560/16 , SCF563/16 , SCF563/27 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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