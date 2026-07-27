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Philipsin asiakastuki

Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?

Pieni rako harjaspään ja hammasharjan rungon välissä on normaali ja tarpeellinen. Harjaspään on pystyttävä liikkumaan, jotta se voi tuottaa riittävästi värinää. 

Sonicare-harjaspään rako

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX9213/85 , HX9213/84 , HX8517/12 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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