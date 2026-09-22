Millaista vettä voin käyttää Philips Aquatrio -pölynimurissani?

Voit käyttää Philips AquaTrio Pro -imurissa nestemäistä lattianpuhdistusainetta ja/tai lämmintä vettä. Laite ei toimi oikein pelkällä tislatulla vedellä. Jos haluat käyttää tislattua vettä, lisää siihen aina hieman vesijohtovettä tai kirkasta nestemäistä lattianpuhdistusainetta. Philips AquaTrio Pro on suunniteltu toimimaan vesijohtoveden kanssa. Lue lisää vinkkejä.



Nestemäisen lattianpuhdistusaineen lisääminen puhtaan veden säiliöön

Jos haluat käyttää nestemäistä lattianpuhdistusainetta, täytä puhtaan veden säiliö ensin vedellä. Lisää sitten 10 ml Philipsin lattianpuhdistusainetta. On suositeltavaa käyttää alkuperäistä Philipsin lattianpuhdistusainetta (XV1792/01) veteen laimennettavan vähän vaahtoavan nesteen kanssa. Jos käytät jotain muuta sopivaa nestemäistä lattianpuhdistusainetta, lisää puhtaan veden säiliöön enintään 5 ml nestettä.



Huomautus: Vahinkojen välttämiseksi älä laita vesisäiliöön vahaa, öljyä, etikkaa, kalkinpoistoainetta tai lattianhoitotuotteita, joita ei voi laimentaa puhtaan veden säiliössä tai jotka eivät sovellu koville lattiapinnoille. Käytä kovalle lattiapinnalle soveltuvaa vähän vaahtoavaa tai vaahtoamatonta lattiapuhdistusainetta.



Lämpimän veden lisääminen puhtaan veden säiliöön

Vesisäiliöön voi lisätä enintään 50 °C:n lämpöistä tai kylmää vettä (katso kuva).