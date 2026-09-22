Millaista vettä voin käyttää Philips Aquatrio -pölynimurissani?
Tarkista alla olevasta kuvasta tai artikkelista, voitko käyttää lämmintä/tislattua vettä tai lattianpuhdistusainetta Philips AquaTrio -pölynimurissa.
Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry 7000 -sarja toimii yhtä hyvin niin kuuman, haalean kuin kylmänkin veden kanssa. Käytä enintään 50 °C:n lämpöistä vettä ja vain vaahtoamatonta lattianpuhdistusnestettä.
Jos käytät vain tislattua vettä, laite ei toimi oikein. Jos haluat käyttää tislattua vettä, lisää siihen aina hieman vesijohtovettä tai kirkasta, vaahtoamatonta, nestemäistä lattianpuhdistusainetta. Pölynimuri on suunniteltu toimimaan ihanteellisesti vesijohtoveden kanssa.
Vihjeitä ja vinkkejä:
Lisää lämmintä vettä puhtaan veden säiliöön. Vesisäiliöön voi laittaa enintään 50 °C:n lämpöistä vettä tai kylmää vettä (katso kuva A).
Lisää lattianpuhdistusaine puhtaan veden säiliöön:
Lisää 15 ml Philipsin lattianpuhdistusnestettä puhtaan veden säiliöön (katso kuva B).
Täytä sitten puhtaan veden säiliö vesijohtovedellä MAX-merkkiin asti.
Huomautus:
On suositeltavaa käyttää alkuperäistä Philipsin lattianpuhdistusainetta (XV1792/01) veteen laimennettavan vähän vaahtoavan nesteen kanssa. Kun käytät muuta vaahtoamatonta lattianpuhdistusainetta, lisää puhtaan veden säiliöön enintään 15 ml nestettä (katso oheinen kuva).
Philips on testannut tämän laitteen vain Philipsin XV1792-lattianpuhdistusaineella. Muut puhdistusaineet voivat aiheuttaa liiallista vaahtoamista, mikä heikentää laitteen tehoa ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Katso alla olevasta videosta yksityiskohtaiset ohjeet vesisäiliön täyttämiseen.
Voit käyttää vaahtoamatonta, nestemäistä lattianpuhdistusainetta ja enintään 50 °C:n lämpöistä vettä Philips AquaTrio 9000 series -märkälaitteessa. AquaTrio toimii yhtä hyvin kuuman, haalean tai kylmän veden kanssa.
Märkäimuri ei toimi oikein pelkällä tislatulla vedellä. Jos haluat käyttää tislattua vettä, lisää siihen aina hieman vesijohtovettä tai kirkasta, vaahtoamatonta, nestemäistä lattianpuhdistusainetta. Johdoton Philips AquaTrio on suunniteltu toimimaan vesijohtoveden kanssa. Lue lisää vinkkejä.
Lattianpuhdistusaineen lisääminen puhtaan veden säiliöön Lisää ensin 10 ml Philipsin lattianpuhdistusainetta puhtaan veden säiliöön. Täytä sitten puhtaan veden säiliö vesijohtovedellä MAX-merkkiin asti. On suositeltavaa käyttää alkuperäistä Philipsin lattianpuhdistusainetta (XV1792/01) veteen laimennettavan vähän vaahtoavan nesteen kanssa. Kun käytät muuta vaahtoamatonta lattianpuhdistusainetta, lisää puhtaan veden säiliöön enintään 10 ml nestettä (katso kuva a)
Huomautus: Philips on testannut tämän laitteen vain Philipsin XV1792-lattianpuhdistusaineella. Muut puhdistusaineet voivat aiheuttaa liiallista vaahtoamista, mikä heikentää laitteen tehoa ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Lämpimän veden lisääminen puhtaan veden säiliöön Voit lisätä vesisäiliöön enintään 50 °C:n lämpöistä tai kylmää vettä (katso kuva b).
Voit käyttää Philips AquaTrio Pro -imurissa nestemäistä lattianpuhdistusainetta ja/tai lämmintä vettä. Laite ei toimi oikein pelkällä tislatulla vedellä. Jos haluat käyttää tislattua vettä, lisää siihen aina hieman vesijohtovettä tai kirkasta nestemäistä lattianpuhdistusainetta. Philips AquaTrio Pro on suunniteltu toimimaan vesijohtoveden kanssa. Lue lisää vinkkejä.
Nestemäisen lattianpuhdistusaineen lisääminen puhtaan veden säiliöön Jos haluat käyttää nestemäistä lattianpuhdistusainetta, täytä puhtaan veden säiliö ensin vedellä. Lisää sitten 10 ml Philipsin lattianpuhdistusainetta. On suositeltavaa käyttää alkuperäistä Philipsin lattianpuhdistusainetta (XV1792/01) veteen laimennettavan vähän vaahtoavan nesteen kanssa. Jos käytät jotain muuta sopivaa nestemäistä lattianpuhdistusainetta, lisää puhtaan veden säiliöön enintään 5 ml nestettä.
Huomautus: Vahinkojen välttämiseksi älä laita vesisäiliöön vahaa, öljyä, etikkaa, kalkinpoistoainetta tai lattianhoitotuotteita, joita ei voi laimentaa puhtaan veden säiliössä tai jotka eivät sovellu koville lattiapinnoille. Käytä kovalle lattiapinnalle soveltuvaa vähän vaahtoavaa tai vaahtoamatonta lattiapuhdistusainetta.
Lämpimän veden lisääminen puhtaan veden säiliöön Vesisäiliöön voi lisätä enintään 50 °C:n lämpöistä tai kylmää vettä (katso kuva).
Philips AquaTrio -imurissa voi käyttää nestemäistä lattianpuhdistusainetta ja/tai lämmintä vettä. Koska laitteen sisällä oleva vesi ei kuumene, laitteen sisään ei kerry kalkkia. Siksi tislattua vettä ei tarvitse käyttää. Tällaisen veden käyttäminen on kuitenkin mahdollista. Lue lisää vinkkejä.
Nestemäisen lattianpuhdistusaineen lisääminen puhtaan veden säiliöön Jos haluat käyttää nestemäistä lattianpuhdistusainetta, täytä puhtaan veden säiliö ensin vedellä. Lisää sitten 10 ml Philipsin lattianpuhdistusainetta. On suositeltavaa käyttää alkuperäistä Philipsin lattianpuhdistusainetta (XV1792/01) veteen laimennettavan vähän vaahtoavan nesteen kanssa. Jos käytät jotain muuta sopivaa nestemäistä lattianpuhdistusainetta, lisää puhtaan veden säiliöön enintään 5 ml nestettä (katso kuva).
Huomautus: Vahinkojen välttämiseksi älä laita vesisäiliöön vahaa, öljyä, etikkaa, kalkinpoistoainetta tai lattianhoitotuotteita, joita ei voi laimentaa puhtaan veden säiliössä tai jotka eivät sovellu koville lattiapinnoille. Käytä kovalle lattiapinnalle soveltuvaa vähän vaahtoavaa tai vaahtoamatonta lattiapuhdistusainetta.
Lämpimän veden lisääminen puhtaan veden säiliöön Vesisäiliöön voi lisätä enintään 35 °C:n lämpöistä tai kylmää vettä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›