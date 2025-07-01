Philipsin asiakastuki Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?

Kyllä, tuttien ja levyosien koko, kovuus ja muoto vaihtelevat. Ikäsuosituksissa on otettu huomioon tuttien ja levyosien koko ja kovuus.



Jos tutti (ja sen levyosa) jää kiinni vauvan suuhun, älä hätäänny. Sitä ei voi niellä ja tutti on kehitetty niin, ettei siitä ole tässäkään tilanteessa vaaraa. Poista se suusta mahdollisimman varovaisesti.