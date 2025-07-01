2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF091/50 , SCF091/52 , SCF091/53 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Ovatko Philips Avent -tutit turvallisia hampaiden kehityksen kannalta?