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Philipsin asiakastuki

Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?

Suosittelemme tutin vaihtamista uuteen 4 viikon käytön jälkeen turvallisuus- ja hygieniasyistä. Vahingoittunut tutti on vaihdettava jo aiemmin. Suosittelemme, että tarkistat tutin käyttöturvallisuuden vetämällä sitä kaikkiin suuntiin ennen jokaista käyttökertaa.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF376/29 , SCF376/26 , SCF376/25 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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