Philipsin asiakastuki Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?

Suosittelemme tutin vaihtamista uuteen 4 viikon käytön jälkeen turvallisuus- ja hygieniasyistä. Vahingoittunut tutti on vaihdettava jo aiemmin. Suosittelemme, että tarkistat tutin käyttöturvallisuuden vetämällä sitä kaikkiin suuntiin ennen jokaista käyttökertaa.