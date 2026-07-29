Miksi ruokaa pitää ravistaa Philips Airfryerissa?

Irrota kori laitteesta (ja/tai kattilasta, jos mahdollista) ja ravista koria pesualtaan päällä. Aseta sitten kori kattilaan ja työnnä ne takaisin laitteeseen.



Varmista, että ruoka sekoittuu hyvin ravistuksen aikana. Alimpana olleen ruoan pitäisi olla nyt päällä ja päinvastoin, jotta lopputulos on tasainen.