Miksi ruokaa pitää ravistaa Philips Airfryerissa?

Seuraavat tiedot koskevat vain malleja HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 ja NA352.
Kun kypsennät ruokaa esiasetetuilla oletusasetuksilla, automaattisilla kypsennysohjelmilla tai Smart Chef -ohjelmilla (Airfryer-mallin mukaan), jotkin Airfryer-mallit piippaavat, kun ruokaa on ravistettava. Lisätietoja tästä toiminnosta on käyttöoppaassa, joka on luettavissa ja ladattavissa osoitteessa www.philips.com/support. Airfryerin mallinumero on laitteen pohjassa olevassa tarrassa.
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