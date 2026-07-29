TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Miksi ruokaa pitää ravistaa Philips Airfryerissa?

Philips Airfryerin paistokorissa kerroksittain olevan ruoan ravistaminen varmistaa, että ilma pääsee kiertämään ruoan ympärillä. Sen avulla voit myös tarkistaa raaka-aineiden värin ja kypsennyksen edistymisen, jotta saat tasaisemman lopputuloksen.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu