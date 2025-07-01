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Philipsin asiakastuki

Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?

Ei. Leivinpaperin tai alumiinifolion käyttämistä Philips Airfryerissa ei suositella seuraavista syistä:

  • Jos peität korin pohjan, ilmavirtaus laitteen sisällä vähenee. Tämä heikentää Philips Airfryerin tehoa.
  • Jos asetat leivinpaperia tai alumiinifoliota astian pohjalle, jonne rasva ja lika kerääntyvät, ilmavirta estyy ja lopputulos jää huonoksi.
  • Jos asetat leivinpaperia tai foliota Philips Airfryeriin asettamatta siihen ruokaa, leivinpaperi tai folio voi imeytyä lämmitysvastukseen ja syttyä palamaan.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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