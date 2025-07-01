Philipsin asiakastuki
Voiko Philips Airfryerissa käyttää leivinpaperia tai alumiinifoliota?
Ei. Leivinpaperin tai alumiinifolion käyttämistä Philips Airfryerissa ei suositella seuraavista syistä:
- Jos peität korin pohjan, ilmavirtaus laitteen sisällä vähenee. Tämä heikentää Philips Airfryerin tehoa.
- Jos asetat leivinpaperia tai alumiinifoliota astian pohjalle, jonne rasva ja lika kerääntyvät, ilmavirta estyy ja lopputulos jää huonoksi.
- Jos asetat leivinpaperia tai foliota Philips Airfryeriin asettamatta siihen ruokaa, leivinpaperi tai folio voi imeytyä lämmitysvastukseen ja syttyä palamaan.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›