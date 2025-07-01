Philipsin asiakastuki Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?

Vaikka Philips Airfryer ei vaadi öljyä ruoan kypsentämiseen, öljyn lisääminen suoraan tuoreisiin aineksiin, kuten kuorittuihin perunoihin tai kanaan, voi auttaa muodostamaan rapean kuoren ruoan pinnalle ja parantaa sen makua.

Huomautus: älä koskaan kaada öljyä Airfryerin kattilaan.

Käytettävä öljytyyppi Voit käyttää Philips Airfryerissa mitä tahansa grillaus-, leivonta-, paisto- tai friteerausöljyä. Voit käyttää myös eläinrasvaa.



Huomautus: Lisää öljyä vain ruoka-aineisiin, ei suoraan Airfryerin kattilaan.

Esipaistetut ruoat, kuten pakasteranskanperunat, kananugetit, kevätkääryleet jne. eivät tarvitse ylimääräistä öljyä.

Älä käytä kylmäpuristettua öljyä, koska se palaa korkeassa lämpötilassa. Öljyn lisääminen kotitekoisiin perunaruokiin (kuten ranskanperunoihin): Kuori perunat ja leikkaa ne sopivan muotoisiksi paloiksi. Liota perunoita vedessä ainakin 30 minuuttia ja kuivaa ne talouspaperilla. Lisää puoli ruokalusikallista öljyä kulhoon. Kaada perunat kulhoon ja sekoita, kunnes ne ovat öljyn peitossa. Aseta perunat AirFryerin koriin keittiövälineellä tai käsin.

Öljyn lisääminen suurempiin aineksiin (kuten kanankoipiin tai lihaan): Kuivaa ruoan ulkopinta tarvittaessa talouspaperilla. Sivele öljyä kevyesti ruoan ulkopinnalle tai käytä öljysuihketta. Levitä vain yksi kerros. Ylimääräinen öljy valuu AirFryerin kattilaan kuumalla ilmalla paistamisen aikana.

Öljyn lisääminen kotitekoisiin leivitettyihin ruokiin:

Sekoita hieman öljyä korppujauhoihin ennen leivitystä tai suihkuta/sivele korppujauhojen päälle hieman öljyä jälkeenpäin.



Vinkki: Voit myös marinoida lihan öljyn sivelyn sijasta.





Ratkesiko ongelma? Jos ei, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita. Sekoita hieman öljyä korppujauhoihin ennen leivitystä tai suihkuta/sivele korppujauhojen päälle hieman öljyä jälkeenpäin.: Voit myös marinoida lihan öljyn sivelyn sijasta.Ratkesiko ongelma? Jos ei, ota meihin yhteyttä ja pyydä lisäohjeita.