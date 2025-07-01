Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?

Voit käyttää Philips Airfryerissa mitä tahansa grillaus-, leivonta-, paisto- tai friteerausöljyä. Voit käyttää myös eläinrasvaa.
Huomautus:
Öljyn lisääminen kotitekoisiin perunaruokiin (kuten ranskanperunoihin):
- Lisää öljyä vain ruoka-aineisiin, ei suoraan Airfryerin kattilaan.
- Esipaistetut ruoat, kuten pakasteranskanperunat, kananugetit, kevätkääryleet jne. eivät tarvitse ylimääräistä öljyä.
- Älä käytä kylmäpuristettua öljyä, koska se palaa korkeassa lämpötilassa.
Öljyn lisääminen suurempiin aineksiin (kuten kanankoipiin tai lihaan):
- Kuori perunat ja leikkaa ne sopivan muotoisiksi paloiksi.
- Liota perunoita vedessä ainakin 30 minuuttia ja kuivaa ne talouspaperilla.
- Lisää puoli ruokalusikallista öljyä kulhoon. Kaada perunat kulhoon ja sekoita, kunnes ne ovat öljyn peitossa.
- Aseta perunat AirFryerin koriin keittiövälineellä tai käsin.
Öljyn lisääminen kotitekoisiin leivitettyihin ruokiin:
- Kuivaa ruoan ulkopinta tarvittaessa talouspaperilla.
- Sivele öljyä kevyesti ruoan ulkopinnalle tai käytä öljysuihketta. Levitä vain yksi kerros. Ylimääräinen öljy valuu AirFryerin kattilaan kuumalla ilmalla paistamisen aikana.
Sekoita hieman öljyä korppujauhoihin ennen leivitystä tai suihkuta/sivele korppujauhojen päälle hieman öljyä jälkeenpäin.Vinkki
: Voit myös marinoida lihan öljyn sivelyn sijasta.
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