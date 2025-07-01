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Philipsin asiakastuki

Miten ja milloin Philips Airfryerissa käytetään öljyä?

Vaikka Philips Airfryer ei vaadi öljyä ruoan kypsentämiseen, öljyn lisääminen suoraan tuoreisiin aineksiin, kuten kuorittuihin perunoihin tai kanaan, voi auttaa muodostamaan rapean kuoren ruoan pinnalle ja parantaa sen makua.
Huomautus: älä koskaan kaada öljyä Airfryerin kattilaan.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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