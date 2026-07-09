Philipsin asiakastuki
Onko Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely vaarallinen?
Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely ei ole vaarallista. Lue lisää, jotta ymmärrät, kuinka käsittely toimii ja mitkä sen edut ovat.
Sähköinen ionisaattori tuottaa negatiivisia ioneja, jotka neutraloivat ilmassa olevat positiiviset ionit. Neutralointi sulkee hiussuomut, vähentää karkeutta ja sähköisyyttä ja lisää kiiltoa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BHD512/00 , BHS732/00 , BHD720/10 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›