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Philipsin asiakastuki

Onko Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely vaarallinen?

Philips-hiustenkuivaimen ION-ionikäsittely ei ole vaarallista. Lue lisää, jotta ymmärrät, kuinka käsittely toimii ja mitkä sen edut ovat.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BHD512/00 , BHS732/00 , BHD720/10 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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