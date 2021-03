Kun näytössä näkyy koodi E01, kahvimylly ei toimi oikein, sillä kahvijauhe on tukkinut kahvijauhesuppilon.Poista kahvijauhesuppilon tukos ja puhdista suppilo imurilla. Toimi seuraavasti:: Älä kaada tai roiskuta vettä kahvipapusäiliöön ja puhdista kahvisuppilo viikoittain, jotta se ei tukkeudu.

Virhekoodi E03 tarkoittaa, että suodatinyksikkö ei toimi oikein, koska siellä on liikaa likaa. Ratkaise ongelma huuhtelemalla suodatinyksikkö. Suorita puhdistus seuraavasti:

Keittimestä voi vapauttaa ilman toimimalla seuraavasti: 1. Katkaise laitteesta virta 2. Tyhjennä vesisäiliö ja irrota AquaClean tai muu vedensuodatin 3. Täytä vesisäiliö vedellä ja aseta se takaisin paikalleen 4. Kytke keittimeen virta. Kun laite on kuumentunut, valitse kuuma vesi ja annostele 2-3 kuppia kuumaa vettä Jos käytät AquaClean-vedensuodatinta, varmista seuraavien ohjeiden avulla, että suodatin on valmisteltu ja asennettu oikein käyttöä varten: 1. Ravista AquaClean-vedensuodatinta 5 sekunnin ajan 2. Pitele suodatinta ylösalaisin vedellä täytetyssä astiassa, kunnes siitä ei enää tule ilmakuplia 3. Aseta suodatin takaisin vesisäiliöön ja täytä vesisäiliö vedellä 4. Käynnistä keitin uudelleen ja katkaise ja kytke virta uudelleen 5. Valitse kuuma vesi ja annostele 2–3 kuppia kuumaa vettä.

Virhekoodi 14 tarkoittaa, että espressokeitin on ylikuumentunut. Voit korjata ongelman katkaisemalla keittimestä virran ja antamalla sen jäähtyä puolen tunnin ajan.

Virhekoodi 11 tai 19 : Keittimen on totuttava huoneenlämpöön

Virhekoodit 11 ja 19 tarkoittavat, että keittimen pitää antaa hetken aikaa tottua kuljetus-/ulkolämpötilasta sisälämpötilaan. Näin voi käydä erityisesti talviaikaan ulkolämpötilojen laskiessa nollaan.



Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen 30 minuutin kuluttua.



Voit myös tarkistaa, että laitteen takana oleva pistoke on kunnolla kiinni: Työnnä pistoketta, kunnes se on kunnolla paikallaan. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.



Jos espressokeittimessä näkyy jokin muu virhekoodi tai jos ehdotetut ratkaisut eivät auta, ota meihin yhteyttä.