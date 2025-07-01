Voiko vauvani käyttää lasista Philips Avent -tuttipulloa?

2 vuoden takuu
Ei, lasipulloa saavat käsitellä vain aikuiset. Vaikka lasi on vahvaa, se voi silti rikkoutua. Lisäksi lasipullo voi olla liian raskas lapsen käsiteltäväksi. Huomautus: Tämän vuoksi harjoittelukahvat eivät sovi lasipulloon.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY933/01 , SCY933/02 , SCD878/11 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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