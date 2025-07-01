2 vuoden takuu
Kyllä. Voit käyttää sähkökäyttöistä kahden rinnan Philips Avent -rintapumppua tai sähkökäyttöistä puettavaa rintapumppua yhden rinnan pumppuna.
Voit tehdä tämän liittämällä vain yhden putken moottoriin tai irrottamalla putken käyttämättömästä keräyskupista.
Pumpun imuteho pysyy tasaisena, vaikka toista putkea ei käytetä.
Voit myös irrottaa käyttämättömän putken moottorista, tai jos käytät sähkökäyttöistä puettavaa rintapumppua, kiinnittää sen putken liittimeen, jotta se pysyy poissa tieltä ja moottoriyksikön ääni ei nouse häiritseväksi.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF543/11, SCD553/11, SCF554/11. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Voiko sähkökäyttöistä kahden rinnan rintapumppua käyttää yhden rinnan pumppuna?
Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?
Miten Philips Avent -rintapumppu puhdistetaan ja desinfioidaan?
Voinko mukauttaa letkujen pituutta leikkaamalla?
Miten voin estää maidon läikkymisen puettavasta Philips Avent -rintapumpusta?
Voinko pumpata, kun puettava rintapumppu on liitetty virtalähteeseen?
Miten lämmitän rintamaitoa?
Voinko pumpata toisella puolella ja imettää toisella?
Kuinka usein rintapumpun osia on vaihdettava?
Milloin rintapumppu kannattaa ostaa?
Miten sähkökäyttöinen Philips Avent -rintapumppu ladataan?
Saanko enemmän maitoa käyttämällä suurempaa imutehoa?
Kuinka kauan pumppaamista tulee jatkaa? Milloin pumppaaminen pitäisi lopettaa?
Millaiset rintaliivit sopivat käytettäväksi sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun kanssa?
Miksi puettavan rintapumpun kuppi huurtuu ja voiko sen estää?
Voinko käyttää puettavan rintapumpun kuppeja muiden Philips-rintapumppujen kanssa?
Miksi pumpun näytön valo himmenee tai sammuu?
Mikä on sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun suurin imuteho?
Miten käytän sähkökäyttöistä puettavaa Philips Avent -rintapumppua?
Miten valitsen oikean kokoisen rintasuojan tai sisäkkeen?
Mitä hyötyä puettavasta pumpusta on?