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Philipsin asiakastuki

Miten irrotan ja kiinnitän Philips-ladyshaverin ajopään?

Kiinnitä ja irrota Philips-ladyshaverin ajopää (ja teräverkko) seuraavien ohjeiden mukaisesti. Vaiheiden numerot vastaavat alla olevia kuvia.

  1. Kiinnitä ajopää painamalla sitä varovasti runkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  2. Irrota ajopää painamalla vapautuspainiketta ja nostamalla ajopää irti rungosta.
  3. Irrota teräverkko vetämällä se varovasti irti ajopäästä (joissakin vanhemmissa ladyshaver-malleissa ajopäässä on liukukytkin teräverkon vapauttamista varten).

Vinkki: Alla olevassa videossa on lisäohjeita. Oma mallisi saattaa kuitenkin poiketa videossa näkyvästä.

Kolme vaihetta, joissa ajopää asetetaan ladyshaveriin ja irrotetaan siitä, ja teräverkko nostetaan pois.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL149/00, BRL128/00, BRL129/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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