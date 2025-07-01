Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?

2 vuoden takuu
Kyllä. Philips-ladyshaver on vesitiivis ja sitä voi käyttää turvallisesti vedessä. Turvallisuussyistä tätä ladyshaveria voi käyttää vain johdottomana, joten se ei käynnisty, jos se on liitetty pistorasiaan. Katso alla olevasta videosta lisätietoja johdottomasta käytöstä.
Vinkki: Vaikka käyttämäsi malli saattaa poiketa videossa näytetystä, sitä koskevat samat periaatteet.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL129/00, BRL149/00, BRL128/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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