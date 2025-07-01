Philipsin asiakastuki Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?

Kyllä. Philips-ladyshaver on vesitiivis ja sitä voi käyttää turvallisesti vedessä. Turvallisuussyistä tätä ladyshaveria voi käyttää vain johdottomana, joten se ei käynnisty, jos se on liitetty pistorasiaan. Katso alla olevasta videosta lisätietoja johdottomasta käytöstä.

Vinkki: Vaikka käyttämäsi malli saattaa poiketa videossa näytetystä, sitä koskevat samat periaatteet.