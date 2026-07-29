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Tarvitseeko Philips Airfryer esilämmittää?
Philips Airfryeria ei tarvitse esilämmittää. Voit laittaa ainekset koriin heti ilman esilämmitystä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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Philips Airfryerista tulee muovin hajua
Mistä löydän reseptejä Philips Airfryerille?
Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
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