Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?

Värjäytyminen tapahtuu yleensä, kun Philips Avent -osat altistuvat elintarvikkeille, jotka sisältävät muovia värjääviä väriaineita tai värejä. Tällaisia ovat esim. tomaattikastike ja tietyt vihreät vihannekset.



Vältä värimuutokset pitämällä osat erillään ruoasta, astioista ja muista ruoantähteitä sisältävistä esineistä puhdistamisen, desinfioinnin ja säilytyksen aikana.



Värjäytyminen johtuu myös ruoantähteille altistumisesta aiemmilla puhdistuskerroilla, tietyistä puhdistusaineista, suorasta auringonvalosta ja kovan puhdistusveden aiheuttamasta kalkkikertymästä.



Vältä värimuutokset noudattamalla Philips Avent -tuotteen puhdistus-, desinfiointi- ja säilytysohjeita.