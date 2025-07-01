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Philipsin asiakastuki

Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?

Kyllä, värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden käyttö on turvallista, kunhan osat ovat puhtaita ja hyväkuntoisia. Värjäytyminen on vaaratonta ja johtuu usein muovia tahraavista ruoista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71 , SCF087/99 , SCF087/17 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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