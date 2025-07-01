2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71 , SCF087/99 , SCF087/17 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Miten valmistelen Philips Avent -pullon ja -tutin ensimmäistä käyttökertaa varten?
Miksi Natural Response -tuttipakkauksissa ei ole ikämerkintää?
Miten alkuperäinen Natural-tutti tai koliikkia ehkäisevä tutti eroaa Natural Response -tutista?
Miten kokoan Natural Response -pullon ja -tutin?