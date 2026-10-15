2 vuoden takuu
Sonicare-harjaspäitä on kolme erilaista. Hammasharjaasi sopiva harjaspää määräytyy hammasharjasi mallin mukaan.
Kiinni napsautettava harjaspää on tavallinen harjaspää, joka sopii useimpiin ladattaviin Sonicare-hammasharjoihin.
Vanhemmissa Essence-malleissamme on suurempi, kiinni kierrettävä harjaspää.
Philips One- ja Philips One for Kids -harjaspäät ovat yhteensopivia vain Philips One- ja Philips One for Kids -hammasharjojen kanssa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX9214/84, HX8514/12, HX8514/11. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Miksi harjaspään ja rungon välissä on rako?
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Mitkä laitteet ovat yhteensopivia Sonicare-sovelluksen / Sonicare for Kids -sovelluksen kanssa?
Voinko käyttää Sonicare-hammasharjaa ilman sovellusta?
Miten Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan painikkeita ja näyttöä käytetään?
Mitkä ovat Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan harjaustilat?
Miten Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan päävalikkoon siirrytään?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Välittömän palautteen aktivointi: Hankaus
Miten voin palauttaa Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan tehdasasetukset?
Välittömän palautteen aktivointi: Pressure + SenseIQ Next-Generation DiamondClean 9900 -hammasharjassa?
Miten vaihdan tehoa Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 -hammasharjassa?
Miten Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan akun tila tarkistetaan?
Mitä harjauksen jälkeisen palautteen: kestonäytöt tarkoittavat Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjassa?
Miten Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 -hammasharja ladataan kuljetuskotelossa?
Harjauksen jälkeisen palautteen tulkinta: Paine
Miten Next-Generation DiamondClean 9000 - 9900 -harjojen suukartta toimii?
Harjauksen jälkeisen palautteen katsominen: Next-Generation DiamondClean 9000–9900 -hammasharjan kattavuus
Miten haluttu välitön palaute valitaan Next-Generation DiamondClean -hammasharjassa?
Miten Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan tila vaihdetaan?
Miten harjauksen jälkeinen palaute näkyy Next-Generation DiamondClean -rungossa?
Mistä tiedän, milloin harjaspää on vaihdettava Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjaan?
Miten Next-Generation Sonicare DiamondClean 8000–9900 -hammasharja ladataan?
Välittömän palautteen käyttö: Next-Generation DiamondClean 9000–9900 -hammasharjan kattavuus
Miten määritän Next-Generation DiamondClean 8000–9900 -hammasharjan asetukset ensimmäistä kertaa ja valitsen kielen?