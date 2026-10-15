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Philipsin asiakastuki

Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?

Sonicare-harjaspäitä on kolme erilaista. Hammasharjaasi sopiva harjaspää määräytyy hammasharjasi mallin mukaan.  

  • Kiinni napsautettava harjaspää on tavallinen harjaspää, joka sopii useimpiin ladattaviin Sonicare-hammasharjoihin. 

  • Vanhemmissa Essence-malleissamme on suurempi, kiinni kierrettävä harjaspää.
     

  • Philips One- ja Philips One for Kids -harjaspäät ovat yhteensopivia vain Philips One- ja Philips One for Kids -hammasharjojen kanssa. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX9214/84, HX8514/12, HX8514/11. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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