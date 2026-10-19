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Philipsin asiakastuki

Miten PowerPro Aqua -pölynimurin suodatin puhdistetaan?

Näin puhdistat Philips PowerPro Aqua -pölynimurin suodattimen:

  1. Irrota suodatin.
  2. Pese se varovasti puhtaalla vedellä.
  3. Purista ylimääräinen vesi pois.
  4. Anna kuivua 24 tuntia.
  5. Aseta suodatin takaisin pölynimuriin.

Katso ohjeet videolta:

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6404/01.

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