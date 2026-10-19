2 vuoden takuu
Näin puhdistat Philips PowerPro Aqua -pölynimurin suodattimen:
Katso ohjeet videolta:
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6404/01.
Miten Philips PowerPro Aqua kootaan?
Miten PowerPro Aqua -pölynimurin suodatin puhdistetaan?
Johdottoman Philips-pölynimurin mikrokuituliinan puhdistaminen/vaihtaminen
Voiko lattianpuhdistusnestettä/lämmintä vettä lisätä varrellisen Philips-rikkaimurin säiliöön?
Miten puhdistan kovat lattiapinnat Philips-märkäimurilla?
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Kuinka kauan Philips PowerPro Duota ladataan?
Miten säilytän Philipsin märkäimurin Aqua-tarvikkeita?
Johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtaminen
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Pussittoman Philips-imurin pölysäiliön puhdistaminen
Philips PowerPro Duo -imurin ulkopinnan puhdistaminen
Miten Philips-märkäimurin kostutusliuska puhdistetaan?
Philips-märkäimurin vesisäiliön puhdistaminen
Philips-pölynimurin harjan puhdistaminen