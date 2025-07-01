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Philipsin asiakastuki

Mitä eroja Philips Lumean lisäosien välillä on?

Lumean mukana toimitetaan erilaisia lisäosia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tietyillä kehonalueilla. Älä käytä lisäosia alueilla, joille niitä ei ole tarkoitettu. Katso käyttöoppaasta, mitkä lisäosat toimitettiin Lumea-mallisi mukana. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SC1999/00, BRI924/00, BRI944/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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