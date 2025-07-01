2 vuoden takuu
Lumean mukana toimitetaan erilaisia lisäosia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tietyillä kehonalueilla. Älä käytä lisäosia alueilla, joille niitä ei ole tarkoitettu. Katso käyttöoppaasta, mitkä lisäosat toimitettiin Lumea-mallisi mukana.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SC1999/00, BRI924/00, BRI944/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Voinko käyttää Philips Lumeaa, jos olen raskaana tai imetän?
Mitä eroja Philips Lumean lisäosien välillä on?
Onko Philips Lumean käytöllä sivuvaikutuksia?
Saanko parempia tuloksia, jos käytän Philips Lumeaa useammin?
Voinko käyttää Philips Lumeaa bikinialueellani?
Miten löydän minulle sopivan Philips Lumean valotehon?
Kuinka usein Philips Lumeaa pitäisi käyttää?
Voivatko myös miehet käyttää Philips Lumea -laitetta?
Onko Philips Lumean välähtävä valo turvallinen silmille?
Miksi Philips Lumea lämpenee käytön aikana?
Soveltuuko Philips Lumea kaikille ihon sävyille ja ihokarvojen väreille?
Miten valmistaudun Philips Lumea -käsittelyyn?
Minkä ikäisenä Philips Lumeaa voi käyttää?
Miten Philips Lumea puhdistetaan?
Miksi ihokarvat on poistettava ennen Philips Lumea -käsittelyä?
Miksi Philips Lumean lasissa on ilmakupla?
Miksi Philips Lumean lisäosasta puuttuu lasi?
Miten saan halutut tulokset Philips Lumealla?