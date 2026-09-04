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Philipsin asiakastuki

Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?

Katso, miten Philips Avent ultra start-, ultra soft-, ultra air- ja Soothie-tutti eroavat tavallisista tuteista.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF087/16 , SCF087/27 , SCF087/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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