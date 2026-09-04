Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?

Vastasyntyneen Philips Avent -tutit ovat kevyimpiä ja pienimpiä, ja ne tukevat vauvaasi. Suurempi ilmavirtaus vähentää ihon kuivumista ja ärtymistä. Ultra start -tutin mukana toimitetaan myös sterilointi- ja kantokotelo, jonka avulla tutti voidaan steriloida mikroaaltouunissa. Ultra start -tutista on saatavilla myös Nighttime-malli.