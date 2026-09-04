Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?

Katso, miten Philips Avent ultra start-, ultra soft-, ultra air- ja Soothie-tutti eroavat tavallisista tuteista.
Vastasyntyneen Philips Avent -tutit ovat kevyimpiä ja pienimpiä, ja ne tukevat vauvaasi. Suurempi ilmavirtaus vähentää ihon kuivumista ja ärtymistä. Ultra start -tutin mukana toimitetaan myös sterilointi- ja kantokotelo, jonka avulla tutti voidaan steriloida mikroaaltouunissa. Ultra start -tutista on saatavilla myös Nighttime-malli.
Philips Avent ultra soft -tutissa on pehmeä ja joustava suojus, joka vähentää jälkiä ja ihoärsytystä. Ultra soft -tutin mukana toimitetaan myös sterilointi- ja kantokotelo, jonka avulla tutti voidaan steriloida mikroaaltouunissa. Ultra soft -tutista on saatavilla 0–6 kk-, 6–18 kk- ja yli 18 kk -malli.
Philips Avent ultra air -tutin ilmavirtaus on tehokkaampi kuin muissa Philips Avent -tuteissa. Suurempi ilmavirtaus vähentää ihon kuivumista ja ärtymistä. Ultra air -tutin mukana toimitetaan myös sterilointi- ja kantokotelo, jonka avulla tutti voidaan steriloida mikroaaltouunissa. Ultra air -tutista on saatavilla Nighttime-, 0–6 kk-, 6–18 kk- ja yli 18 kk -malli.
Yksiosainen silikonitutti, joka auttaa vastasyntynyttä imemään, kun asetat sormen tuttiin. Soothie-tutista on saatavana pyöreä ja sydämenmuotoinen/kaareva malli.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:SCF087/16 , SCF087/27 , SCF087/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›