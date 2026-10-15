2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX3901/01, HX3901/02, HX3901/03. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Mitä Sonicare-hammasharjan symbolit tarkoittavat?
Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Voinko ladata Sonicare-laturillani muita hammasharjoja?
Miten lunastan Rahat takaisin -takuun?
Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen