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Philipsin asiakastuki

Mitä Sonicare-hammasharjan symbolit tarkoittavat?

Philips Sonicare -sähköhammasharjan symbolit kertovat hammasharjan asetuksista ja tilasta.

1 Tehoasetukset

2. SenseIQ (vain Prestige 9900)

3. Muistutus harjaspään vaihtamisesta

4. Akun merkkivalo

 

Mitä Sonicare-hammasharjan symbolit tarkoittavat?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX3901/01, HX3901/02, HX3901/03. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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