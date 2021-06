Kyllä, voit käyttää sähköistä Philips Satinelle -jalkahöylää märällä iholla. Käyttö kuivalla iholla on kuitenkin märkäajoa tehokkaampaa, joten lopputulos on usein parempi. Märkä iho on myös pehmeämpää, joten et voi yhtä helposti seurata kuinka paljon kuollutta ihoa olet poistanut.