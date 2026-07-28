Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?

Philips Airfryerissa voi käyttää kaikkia uuninkestäviä astioita ja vuokia, olivatpa ne lasia, keramiikkaa, metallia tai silikonia. Voit käyttää myös silikonisia tai paperisia muffinivuokia tai -muotteja kuppikakkujen, muffinien tai pienten gratiinien paistamiseen.



Airfryeriin on saatavana seuraavat Philips Baking Master -leivontasarjat (katso myös yleiskuvaus):



HD9925 Baking master -leivontasarja L-kokoiselle Airfryerille (kompakti)

Mallit: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749



HD9945 Baking master -leivontasarja XL-kokoiselle Airfryerille

Mallit: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (suuri kori)



HD9959 Baking master -leivontasarja XXL-kokoiselle Airfryerille

Mallit: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870



HD9956 Family -leivontasarja XXL Combi -kokoiselle Airfryerille

Mallit: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 ja HD9880