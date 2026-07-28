Millaista vuokaa Philips Airfryerissa voi käyttää?
Lisätietoja Airfryer-malliisi sopivista leivontalisävarusteista on seuraavassa artikkelissa.
Philips Airfryerissa voi käyttää kaikkia uuninkestäviä astioita ja vuokia, olivatpa ne lasia, keramiikkaa, metallia tai silikonia. Voit käyttää myös silikonisia tai paperisia muffinivuokia tai -muotteja kuppikakkujen, muffinien tai pienten gratiinien paistamiseen.
Airfryeriin on saatavana seuraavat Philips Baking Master -leivontasarjat (katso myös yleiskuvaus):