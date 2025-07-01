Philipsin asiakastuki Voiko Philips OneBladea käyttää märkänä ja kuivana?

Kaikkia Philips OneBlade -malleja voi käyttää märällä tai kuivalla iholla, parranajogeelin tai partavaahdon kanssa tai jopa kylvyssä tai suihkussa.

Kuiva-ajo tuottaa usein paremman tuloksen (koska märät ihokarvat tarttuvat ihoon), mutta voit ajaa partasi juuri haluamallasi tavalla. Jos käytät partavaahtoa tai -geeliä, huuhtele terä säännöllisesti vedellä.

Vihje: Joissakin tuotteissa on latausportin suojus, mutta Philips OneBladessa sellaista ei ole. Voit käyttää OneBladea kylvyssä tai suihkussa peittämättä latausporttia.