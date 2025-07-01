Voiko Philips OneBladea käyttää märkänä ja kuivana?

2 vuoden takuu
Kaikkia Philips OneBlade -malleja voi käyttää märällä tai kuivalla iholla, parranajogeelin tai partavaahdon kanssa tai jopa kylvyssä tai suihkussa.
Kuiva-ajo tuottaa usein paremman tuloksen (koska märät ihokarvat tarttuvat ihoon), mutta voit ajaa partasi juuri haluamallasi tavalla. Jos käytät partavaahtoa tai -geeliä, huuhtele terä säännöllisesti vedellä.
Vihje: Joissakin tuotteissa on latausportin suojus, mutta Philips OneBladessa sellaista ei ole. Voit käyttää OneBladea kylvyssä tai suihkussa peittämättä latausporttia.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1924/20 , QP2734/23 , QP2724/23 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?