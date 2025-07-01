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Philipsin asiakastuki

Millaiset rintaliivit sopivat käytettäväksi sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun kanssa?

Hyvin istuvien rintaliivien käyttäminen auttaa pumppaamaan miellyttävästi ja kivuttomasti ja edistää siten tehokasta maidontuloa.

Tarkista seuraavat mallikohtaiset neuvot.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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