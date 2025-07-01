Philipsin asiakastuki Millaiset rintaliivit sopivat käytettäväksi sähkökäyttöisen Philips Avent -rintapumpun kanssa?

Hyvin istuvien rintaliivien käyttäminen auttaa pumppaamaan miellyttävästi ja kivuttomasti ja edistää siten tehokasta maidontuloa.

Tarkista seuraavat mallikohtaiset neuvot.

Sähköinen puettava Philips Avent Natural Care -rintapumppu Varmista seuraavat asiat: Rintaliivien tulee olla joustavat.

Rintaliivien kuminauhan tulee olla etuosasta kosketuksissa ihoon eikä koholla. Tämä tarkoittaa, että kun katsot rintaliivien sisään rintojen välistä, kuminauhan alta ei pilkistä valoa.

Jos venytät kuminauhaa esimerkiksi peukalollasi, se ei saa venyä yli 2–3 sormenleveyden päähän kehosta, jotta rintasi saavat riittävän tuen.

Rintaliiveissä tulee olla säädettävät olkaimet, jotta voit säätää niiden pituuden rintapumpulle sopivaksi. Näin pumppu ei pääse liikkumaan, jos liikut pumpatessa. Jos tyhjiö häviää, kokeile säätää olkaimia siten, että pumppu istuu tukevammin.

Kaarituellisten rintaliivien käyttöä ei suositella. Sähkökäyttöinen puettava Philips Avent -rintapumppu Suojat ja kupit sopivat useimpiin tavallisiin rintaliiveihin ja imetysrintaliiveihin.

Jos tunnet olosi epämukavaksi pumppauksen aikana, kokeile vaihtaa joustavampiin rintaliiveihin (mutta ei liian joustaviin, jotta kupit eivät luisu pumppauksen aikana).

Kaarituellisten rintaliivien käyttöä ei suositella. Sähkökäyttöinen yksi-/kaksiosainen Philips Avent -rintapumppu Sopii hyvin käytettäväksi useimpien tavallisten imetysrintaliivien kanssa.

Sopii hyvin käytettäväksi useimpien pumppausrintaliivien kanssa, joissa on suuremmat halkiot pumpun suppilolle (pumpun runkoa ei voi kiinnittää rintaliivien kautta).

Emme suosittele pyöreäreikäisten pumppausrintaliivien käyttöä halkiollisten sijaan.