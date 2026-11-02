2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC8349/01, XC8347/01, XC8149/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Miten varrellisen Philips SpeedPro (Max) -rikkaimurin akku vaihdetaan?
Miten säilytän Philipsin märkäimurin Aqua-tarvikkeita?
Johdottoman Philips-pölynimurin mikrokuituliinan puhdistaminen/vaihtaminen
Voiko lattianpuhdistusnestettä/lämmintä vettä lisätä varrellisen Philips-rikkaimurin säiliöön?
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Kuinka kauan johdotonta Philips-pölynimuria pitäisi ladata?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Miten Philips-märkäimurin kostutusliuska puhdistetaan?
Philips-märkäimurin vesisäiliön puhdistaminen