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Philipsin asiakastuki

Miten säilytän Philipsin märkäimurin Aqua-tarvikkeita?

Jokaisessa Philipsin kosteiden tilojen imurissa on vesisäiliö ja mikrokuitutyynyt. Noudattamalla seuraavia ohjeita varmistat, että säilytät lisävarusteita parhaalla mahdollisella tavalla (vaiheiden numerot vastaavat kuvia).

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC8349/01, XC8347/01, XC8149/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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