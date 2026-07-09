Philipsin asiakastuki Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?

Kun laitteella saavutettu ajotulos ei ole enää hyvä, voit vaihtaa OneBladen terän nopeasti noudattamalla alla olevia ohjeita.



Voit katsoa lisäohjeita tämän artikkelin lopussa olevasta videosta.

Mallit, joissa ei ole terän vapautuskytkintä Kiinnitä terä runkoon painamalla terän molempia reunoja ja työntämällä sitä runkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen. Irrota terä rungosta painamalla terän molempia reunoja ja nostamalla se irti rungosta. Mallit, joissa on terän vapautuskytkin Sammuta OneBlade ja työnnä terän vapautuskytkintä varovasti ylöspäin pitäen samalla kiinni terästä sen molemmilta sivuilta. Hävitä käytetty terä asianmukaisesti. Poista vaihtoterä pakkauksesta. Ole varovainen, sillä terän reunat ovat terävät. Paina uutta terää sen molemmilta sivuilta ja työnnä sitä runkoon, kunnes kuulet napsahduksen. Video: Philips OneBladen terän vaihtaminen Ensimmäisessä esitellyssä mallissa ei ole terän vapautuskytkintä. Toisessa esitellyssä mallissa on terän vapautuskytkin.