Philipsin asiakastuki
Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
Kun laitteella saavutettu ajotulos ei ole enää hyvä, voit vaihtaa OneBladen terän nopeasti noudattamalla alla olevia ohjeita.
Voit katsoa lisäohjeita tämän artikkelin lopussa olevasta videosta.
- Kiinnitä terä runkoon painamalla terän molempia reunoja ja työntämällä sitä runkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Irrota terä rungosta painamalla terän molempia reunoja ja nostamalla se irti rungosta.
- Sammuta OneBlade ja työnnä terän vapautuskytkintä varovasti ylöspäin pitäen samalla kiinni terästä sen molemmilta sivuilta.
- Hävitä käytetty terä asianmukaisesti.
- Poista vaihtoterä pakkauksesta. Ole varovainen, sillä terän reunat ovat terävät.
- Paina uutta terää sen molemmilta sivuilta ja työnnä sitä runkoon, kunnes kuulet napsahduksen.
- Ensimmäisessä esitellyssä mallissa ei ole terän vapautuskytkintä.
- Toisessa esitellyssä mallissa on terän vapautuskytkin.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1924/24 , QP1324/20 , QP2834/23 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›