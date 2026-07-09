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Philipsin asiakastuki

Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?

Kun laitteella saavutettu ajotulos ei ole enää hyvä, voit vaihtaa OneBladen terän nopeasti noudattamalla alla olevia ohjeita.

Voit katsoa lisäohjeita tämän artikkelin lopussa olevasta videosta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1924/24 , QP1324/20 , QP2834/23 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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