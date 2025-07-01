Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?

2 vuoden takuu
Voit säilyttää rintamaitoa jääkaapissa (alle 4 °C / 40 °F) enintään 4 päivää tai pakastimessa (alle -18 °C / 0 °F) 6–12 kuukautta Philips Avent -pullossa, säilytyskupissa tai rintamaidon säilytyspussissa. Pitkäkestoista säilytystä varten suosittelemme maidon syväjäädytystä (alle -20 °C / -4 °F).
Tarkista suositellut säilytyslämpötilat ja säilytystarvikkeiden ostopaikat alta.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF552/11 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›