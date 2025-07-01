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Philipsin asiakastuki

Miten pumpattua rintamaitoa säilytetään?

Voit säilyttää rintamaitoa jääkaapissa (alle 4 °C / 40 °F) enintään 4 päivää tai pakastimessa (alle -18 °C / 0 °F) 6–12 kuukautta Philips Avent -pullossa, säilytyskupissa tai rintamaidon säilytyspussissa. Pitkäkestoista säilytystä varten suosittelemme maidon syväjäädytystä (alle -20 °C / -4 °F).

Tarkista suositellut säilytyslämpötilat ja säilytystarvikkeiden ostopaikat alta.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF552/11 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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