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Philipsin asiakastuki

Miten Sonicare 9900 Prestige -hammasharjan akku hävitetään turvallisesti?

Sonicare 9900 Prestige -hammasharjan sisäistä ladattavaa akkua ei voi vaihtaa. Kun hävität Sonicare 9900 Prestige -hammasharjan, pätevä ammattilainen voi poistaa akun kierrätystä varten. Turvallisuussyistä emme suosittele poistamaan akkua itse kotona. 

Päteville ammattilaisille tarkoitetut ohjeet sisäisen akun turvallista poistamista varten ovat täällä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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