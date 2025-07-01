2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Miten Sonicare 9900 Prestige toimii sovelluksen kanssa?
Voiko Sonicare 9900 Prestige -hammasharjaa käyttää hammasrautojen kanssa?
Miten Sonicare 9900 Prestige ladataan lataustelineessä?
Monta painiketta Sonicare 9900 Prestige -harjassa on?
Miten Sonicare 9900 Prestige -hammasharjan akku hävitetään turvallisesti?
Voiko Sonicare-sovelluksen synkronoida Apple Health -sovellukseen?
Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?
Mitkä laitteet ovat yhteensopivia Sonicare-sovelluksen / Sonicare for Kids -sovelluksen kanssa?
Miten Sonicare-hammasharjan tehoasetuksia muutetaan?
Mitä Sonicare-hammasharjan symbolit tarkoittavat?
Mitkä ovat Sonicare-hammasharjani harjaustilat?
Mitkä harjaspäät sopivat Sonicare-sähköhammasharjaani?
Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?
Voiko Sonicare-hammasharjan akun vaihtaa?
Miten Sonicare-hammasharja rekisteröidään?
Miten Sonicare-hammasharjan painetunnistin toimii?
Miten Sonicare-hammasharja ladataan?
Philips Sonicare -hammasharjan puhdistaminen
Miten yhdistän hammasharjani Sonicare-sovellukseen?