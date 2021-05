Sonicare 9900 Prestige -hammasharjassa on Premium A3 -harjaspää , jolla varmistat hampaiden puhtauden ja valkoisuuden ja ikenien terveyden. Oletusarvoista All-in-One Clean -puhdistustilaa ei todennäköisesti tarvitse vaihtaa. Siinä käytetään hammaslääkäreiden suosittelemaa kahden minuutin harjausaikaa, joka on jaettu kuuteen ajastettuun jaksoon.



Jos kuitenkin haluat mukauttaa tilan asetuksia, voit tehdä sen helposti Sonicare-sovelluksessa. Valittavissa on viisi erilaista tilaa.



[Puhdistus] (Clean) -tila (oletus)

Harjausaika: 2 minuuttia

Tässä tilassa plakkia poistetaan erityisen tehokkaasti kahden minuutin ajan.



[Syväpuhdistus] (Deep Clean) -tila

Harjausaika: 3 minuuttia

Pidennetty puhdistustila. Hyvä vaihtoehto, jos haluat kiinnittää lisähuomiota ongelmakohtiin.



White+-tila

Harjausaika: 2 minuuttia 40 sekuntia

Soveltuu hyvin esimerkiksi kahvin ja teen aiheuttamien pintavärjäymien poistoon. Voit käyttää 40 sekunnin lisäajan etuhampaiden harjaamiseen.



[Ikenien hyvinvointi] (Gum Health) -tila

Harjausaika : 3 minuuttia 20 sekuntia

Tässä tilassa voit käyttää lisäajan ikenien harjaukseen alemmalla tehotasolla. Hellävarainen ikenien stimulointi parantaa verenkiertoa ja ienterveyttä.



[Hellävarainen] (Sensitive) -tila

Harjausaika : 2 minuuttia

Tässä tilassa hammasharjan värinä ei ole yhtä voimakas, joten tilaa voi käyttää hellävaraisempaan hampaiden ja ikenien harjaukseen.