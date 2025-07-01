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Philipsin asiakastuki

Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?

Philipsin epilaattoreita ja ladyshaver-tuotteita voi käyttää märällä tai kuivalla iholla ihokarvojen poistamiseen vartalosta, kuten sääristä, käsivarsista, kainaloista ja bikinialueelta. Seuraavassa on esitetty kunkin menetelmän hyödyt ja yleisiä käyttövinkkejä.  

Huomautus: Epilointi ei sovellu intiimialueille (ulompien häpyhuulten ulko- ja sisäpuolelle). Käytä tällä alueella vain trimmeriä tai ladyshaveria, johon on kiinnitetty trimmauskampa.
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRL128/00, BRL149/00, BRL129/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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