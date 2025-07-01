Philipsin asiakastuki Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?

Philipsin epilaattoreita ja ladyshaver-tuotteita voi käyttää märällä tai kuivalla iholla ihokarvojen poistamiseen vartalosta, kuten sääristä, käsivarsista, kainaloista ja bikinialueelta. Seuraavassa on esitetty kunkin menetelmän hyödyt ja yleisiä käyttövinkkejä.

Huomautus: Epilointi ei sovellu intiimialueille (ulompien häpyhuulten ulko- ja sisäpuolelle). Käytä tällä alueella vain trimmeriä tai ladyshaveria, johon on kiinnitetty trimmauskampa.



Ennen aloittamista Suihkunkestävät laitteet takaavat miellyttävän tuloksen sekä kuivana että märkänä. Nämä tuotteet ovat vedenkestäviä, joten niitä voi myös käyttää vedessä ja ne voi huuhdella vedellä.

On tärkeää tarkistaa, että laitteen pää ei ole likainen, vaurioitunut tai kulunut. Viallinen laitteen pää heikentää laitteen suorituskykyä. Jos osa on vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi.

Käytä laitetta puhtaalla iholla. Suosittelemme ihon kuorintaa päivää tai kahta ennen epilointia tai ajelua. Tämä poistaa kuolleet ihosolut karvatuppien ympäriltä, helpottaa karvanpoistoa ja vähentää sisäänpäin kasvaneita ihokarvoja.

Käyttö kuivalla iholla Suosittelemme useimpien tuotteiden käyttämistä kuivana, sillä märät ihokarvat tarttuvat yleensä ihoon.

Jos haluat käyttää laitetta kätevästi tai liikkeellä ollessasi, kokeile käyttää sitä kuivalla iholla. Varmista ennen laitteen käyttöä, että iho on puhdas ja täysin kuiva.

Käyttö märällä iholla Voit käyttää laitetta märällä iholla, jotta käyttö on mukavaa ja laite liikkuu tasaisesti. Poista märkäajon aikana karvat huuhtelemalla pää säännöllisesti ja varmista, että laite liukuu edelleen tasaisesti iholla. Varmista, että iho on kostutettu vedellä kaikkialta. Ota huomioon, että märät ihokarvat tarttuvat yleensä ihoon, ja suorituskyky voi olla parempi kuivalla iholla. Taputtele iho varovasti kuivaksi käytön jälkeen. Yleisiä vinkkejä Trimmaa pitkät ihokarvat ennen ajelua tai epilointia, jotta lopputulos on paras mahdollinen.

On tärkeää varmistaa, että ajo- tai epilointipää ei ole likainen, vaurioitunut tai kulunut. Jos osa on vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi.

Puhdista iho ennen käytön aloittamista.

Iho kannattaa kuoria päivää tai kahta ennen epilointia, jotta karvatuppien ympärillä oleva kuollut iho saadaan poistettua ja karvanpoisto helpottuu.

Älä käsittele alueita liikaa. Älä käy samaa ihoaluetta läpi liian monta kertaa.

Taputtele iho kuivaksi, kun olet tehnyt karvanpoiston kylvyssä tai suihkussa. Tämä ärsyttää ihoa vähemmän kuin hankaaminen.

Käytä iholla hoidon jälkeen (alkoholitonta) aloe vera -voidetta tai kosteusvoidetta, joka viilentää ja rauhoittaa ihoa.

Epiloi illalla, jotta iho ehtii rauhoittua yön aikana ja sääresi ovat sileät seuraavana päivänä.