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Philipsin asiakastuki

Miten valmistelen Philips Avent -pullon ja -tutin ensimmäistä käyttökertaa varten?

Varmista hyvä hygienia puhdistamalla kaikki osat huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen. Pura kaikki osat ja pese ne lämpimällä saippuavedellä jokaisen syöttökerran jälkeen. Varmista, ettei osissa ole ruoantähteitä, ja huuhtele ne huolellisesti. Jos puhdistat tutin kärjen harjalla, ole mahdollisimman varovainen, jotta tutti ei vahingoitu.

Steriloi puhdistetut osat Philips Avent -sterilointilaitteella tai keitä niitä kiehuvassa vedessä viiden minuutin ajan.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCY903/71 , SCY903/21 , SCY933/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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