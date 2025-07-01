Ihoni on ärtynyt Philips-parranajokoneen käytön jälkeen

2 vuoden takuu
Jos olet uusi Philips-parranajokoneen käyttäjä tai olet vaihtanut ajopäät, ota huomioon, että ihon on totuttava (uusiin) ajopäihin. Tämä tarkoittaa, että iho saattaa tuntua hieman ärtyneeltä alussa. Tottuminen uuteen Philips-parranajokoneeseen kestää noin 2–3 viikkoa. Voit myös käyttää aloe vera -voidetta, hellävaraista kosteusvoidetta tai alkoholitonta partaemulsiota, joka vähentää ihoärsytystä parranajon jälkeen. Iholle kannattaa myös antaa aikaa tottua ja palautua ajokertojen välillä.
Seuraavien vinkkien avulla saat parhaan mahdollisen tuloksen Philips-parranajokoneella ja vältät epämukavuuden ja ihoärsytyksen.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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