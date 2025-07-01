Philipsin asiakastuki Miten yhdistän Philips OneBlade -laitteen OneBlade-sovellukseen?

Huom. Nämä tiedot koskevat vain yhdistettävää Philips OneBlade 360 -laitetta. Selvitä, koskevatko tiedot sinun malliasi, tarkistamalla, löydätkö Bluetooth®-logon tuotteen pakkauksesta tai käyttöoppaasta. Jos OneBlade-malliasi ei voi yhdistää, voit silti lisätä sen Philips OneBlade -sovelluksen profiiliisi ja hyödyntää erilaisia ominaisuuksia, kuten terän tilan seurantaa.



Bluetooth-yhteensopivien OneBlade-mallien käyttäjiä kehotetaan muodostamaan yhteys Philips OneBlade -sovellukseen, jotta he voivat hyödyntää lisäominaisuuksia, vihjeitä, vinkkejä ja muita hyödyllisiä tietoja.



Aloita lataamalla ja asentamalla Philips OneBlade -sovellus iOS- tai Android-mobiililaitteelle. Lisätietoja sovelluksesta on OneBlade-pakkauksessa (etsi App Storen ja Google Play -kaupan logot). Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessa, ja avaa sovellus. Yhdistä OneBlade noudattamalla sovelluksen ohjeita. Rungossa oleva valorengas vilkkuu sinisenä yhteyden muodostamisen aikana, ja kun yhteys on muodostettu, sininen valo palaa jatkuvasti.