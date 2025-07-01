Philipsin asiakastuki
Miten yhdistän Philips OneBlade -laitteen OneBlade-sovellukseen?
Huom. Nämä tiedot koskevat vain yhdistettävää Philips OneBlade 360 -laitetta. Selvitä, koskevatko tiedot sinun malliasi, tarkistamalla, löydätkö Bluetooth®-logon tuotteen pakkauksesta tai käyttöoppaasta. Jos OneBlade-malliasi ei voi yhdistää, voit silti lisätä sen Philips OneBlade -sovelluksen profiiliisi ja hyödyntää erilaisia ominaisuuksia, kuten terän tilan seurantaa.
Bluetooth-yhteensopivien OneBlade-mallien käyttäjiä kehotetaan muodostamaan yhteys Philips OneBlade -sovellukseen, jotta he voivat hyödyntää lisäominaisuuksia, vihjeitä, vinkkejä ja muita hyödyllisiä tietoja.
- Aloita lataamalla ja asentamalla Philips OneBlade -sovellus iOS- tai Android-mobiililaitteelle. Lisätietoja sovelluksesta on OneBlade-pakkauksessa (etsi App Storen ja Google Play -kaupan logot).
- Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessa, ja avaa sovellus.
- Yhdistä OneBlade noudattamalla sovelluksen ohjeita.
- Rungossa oleva valorengas vilkkuu sinisenä yhteyden muodostamisen aikana, ja kun yhteys on muodostettu, sininen valo palaa jatkuvasti.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .