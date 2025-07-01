Philipsin asiakastuki Mikä on OneBlade Club -rungon tilaussopimus?

Philips OneBlade 360 -rungon tilaussopimus on OneBlade-laitteen tilauspalvelu. Tilauspalvelu sisältää pienen maksusuorituksen joka kuukausi 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen laite on sinun omasi.



Asiakkaille Tšekissä ja Puolassa: vain vaihtoterien tilaussopimus on voimassa. Asiakkaat Tšekissä ja Puolassa voivat ostaa rungon suoraan rekisteröidyttyään OneBlade Clubiin, mutta erillistä rungon tilaussopimusta ei ole saatavilla.