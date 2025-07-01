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Philipsin asiakastuki

Mikä on OneBlade Club -rungon tilaussopimus?

Philips OneBlade 360 -rungon tilaussopimus on OneBlade-laitteen tilauspalvelu. Tilauspalvelu sisältää pienen maksusuorituksen joka kuukausi 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen laite on sinun omasi.

Asiakkaille Tšekissä ja Puolassa: vain vaihtoterien tilaussopimus on voimassa. Asiakkaat Tšekissä ja Puolassa voivat ostaa rungon suoraan rekisteröidyttyään OneBlade Clubiin, mutta erillistä rungon tilaussopimusta ei ole saatavilla.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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