Philipsin asiakastuki Miten päivitän OneBlade Club -tilaukseni tiedot?

Philips OneBlade Clubin tilaajana voit muuttaa tietojasi milloin tahansa kirjautumalla tilillesi. Voit päivittää tililläsi tietoja, kuten toimitusosoitteesi ja maksutapasi. Voit tarkastella OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi alla:



Itävalta

Belgia

Tšekki

Ranska

Saksa

Italia

Alankomaat

Portugali

Romania

Espanja

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdysvallat





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