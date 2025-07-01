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Philipsin asiakastuki

Miten päivitän OneBlade Club -tilaukseni tiedot?

Philips OneBlade Clubin tilaajana voit muuttaa tietojasi milloin tahansa kirjautumalla tilillesi. Voit päivittää tililläsi tietoja, kuten toimitusosoitteesi ja maksutapasi. Voit tarkastella OneBlade Club -tilaustasi napsauttamalla asuinmaatasi alla:

Itävalta
Belgia
Tšekki
Ranska
Saksa
Italia
Alankomaat
Portugali
Romania
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat


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Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

Usein kysytyt kysymykset

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