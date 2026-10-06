Voiko Philips AquaTrio -imurin vesisäiliöt pestä astianpesukoneessa?

Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin pölysäiliö ei kestä konepesua.



Varmista optimaalinen suorituskyky puhdistamalla pölysäiliö aina tyhjentämisen yhteydessä ja noudata seuraavia ohjeita:

1. Irrota suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin (katso kuva 1).

2. Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan (katso kuva 2).

3. Huuhtele pölysäiliö ja sykloni sisältä vesijohtovedellä (katso kuva 3).

Huomautus: Älä pese pölysäiliötä astianpesukoneessa!

4. Anna pölysäiliön ja syklonin kuivua kokonaan (katso kuva 4).

5. Kiinnitä suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin takaisin paikalleen, kun pölysäiliö on kuiva (katso kuva 5).

6. Liitä 3-in-1-rikkaimuri takaisin pölysäiliöön (katso kuva 6).

Huomautus: Älä liitä 3-in-1-rikkaimuria pölysäiliöön ilman suodatintelinettä ja vaahtomuovisuodatinta.

