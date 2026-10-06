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Voiko Philips AquaTrio -imurin vesisäiliöt pestä astianpesukoneessa?

Philips AquaTrio -imurin vesisäiliöt (ja pölysäiliö - vain AquaTrio 9000 -sarja) eivät kestä konepesua. Katso näiden osien puhdistamisohjeet alla olevasta artikkelista.

aquatrio 9000

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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