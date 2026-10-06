Voiko Philips AquaTrio -imurin vesisäiliöt pestä astianpesukoneessa?

Philips AquaTrio -imurin vesisäiliöt (ja pölysäiliö - vain AquaTrio 9000 -sarja) eivät kestä konepesua. Katso näiden osien puhdistamisohjeet alla olevasta artikkelista.
Molemmat vesisäiliöt voi puhdistaa vesijohtovedellä, myös likaisen veden säiliössä olevan märkäsuodattimen.
Anna likaisen veden säiliön kannen ja sen virtausosan kuivua kokonaan, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen. Jos molemmat osat ovat täysin kuivia, voit kiinnittää kannen takaisin likaisen veden säiliöön ja säiliön takaisin laitteeseen.
Käytä AutoClean-toimintoa aina puhdistuksen jälkeen.
Katso videosta tarkat ohjeet vesisäiliöiden puhdistamiseen.
Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin pölysäiliö ei kestä konepesua.
Varmista optimaalinen suorituskyky puhdistamalla pölysäiliö aina tyhjentämisen yhteydessä ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Irrota suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin (katso kuva 1). 2. Tyhjennä pölysäiliö jäteastiaan (katso kuva 2). 3. Huuhtele pölysäiliö ja sykloni sisältä vesijohtovedellä (katso kuva 3). Huomautus: Älä pese pölysäiliötä astianpesukoneessa! 4. Anna pölysäiliön ja syklonin kuivua kokonaan (katso kuva 4). 5. Kiinnitä suodatinkotelo ja vaahtomuovisuodatin takaisin paikalleen, kun pölysäiliö on kuiva (katso kuva 5). 6. Liitä 3-in-1-rikkaimuri takaisin pölysäiliöön (katso kuva 6). Huomautus: Älä liitä 3-in-1-rikkaimuria pölysäiliöön ilman suodatintelinettä ja vaahtomuovisuodatinta.
Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin vesisäiliöt eivät kestä konepesua.
Molemmat vesisäiliöt voi puhdistaa vesijohtovedellä, myös likaisen veden säiliössä olevan märkäsuodattimen (katso kuva 1). Anna likavesisäiliön kannen ja kannen virtausosan kuivua kokonaan, ennen kuin asetat ne takaisin likavesisäiliöön (katso kuva 2). Kun molemmat osat ovat täysin kuivia, voit laittaa kannen takaisin likavesisäiliöön ja asettaa säiliön takaisin laitteeseen (katso kuva 3).
Käytä AutoClean-toimintoa aina puhdistuksen jälkeen.
Katso tarkat ohjeet käyttöoppaasta.
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