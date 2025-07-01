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Philipsin asiakastuki

Miten Sonicare-hammasharjan paineanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?


Jos alla olevista ohjeista ei ole apua, ota meihin yhteyttä tai lähetä takuupyyntö verkossa napsauttamalla tätä, jotta voimme auttaa sinua laitteen vaihtamisessa. Kaikilla Sonicare-hammasharjoilla ja -hammasvälisuuttimilla on 2 vuoden takuu.

Sonicare-hammasharja mittaa harjauspainetta suojatakseen ikeniäsi ja hampaitasi. Jos painat liian voimakkaasti, rungon värinä muuttuu. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Aseta hammasharja laturiin.
  2. Paina ja pidä tilan-/tehonvalintapainiketta painettuna ja paina virtapainiketta kahdesti, kun laite on laturissa. Kuulet kaksi merkkiääntä, kun toiminto otetaan käyttöön.
  3. Poista paineanturi käytöstä pitämällä tilan-/tehonvalintapainiketta painettuna ja painamalla virtapainiketta kahdesti, kun laite on laturissa. Kuulet yhden merkkiäänen, kun toiminto poistetaan käytöstä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX4042/52, HX4041/52, HX4042/41. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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