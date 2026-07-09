Philipsin asiakastuki
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Laitteen arvioitu latausaika perustuu lataukseen 5 V:n ja vähintään 1 A:n USB-sovittimella. Useimmissa USB-sovittimissa on riittävästi tehoa tuotteen lataamiseen arvioidun ajan puitteissa. Jos käytetään sovitinta, jonka teho on pienempi, lataaminen voi kestää kauemmin.
Jotta latausaika olisi oikean pituinen, suosittelemme käyttämään 5 V:n ja 1 A:n USB-sovitinta.
Eikö sinulla ole sellaista? Voit hankkia sopivan sovittimen Philipsiltä (esimerkiksi HQ87 IPX4 -USB-sovittimen) osoitteesta www.philips.com/support.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HS7980/15 , HS5980/15 , MG7962/30 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›