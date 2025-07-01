Philipsin asiakastuki Miten Philips OneBlade -sovellus seuraa terän kulumista?

Kun yhdistettävä Philips OneBlade 360 synkronoituu Philips OneBlade -sovelluksen kanssa, sovellus seuraa käyttöaikaasi ja arvioi, milloin terä olisi hyvä vaihtaa. OneBlade-malleissa, joita ei voi yhdistää, terän kunto arvioidaan terän lisäämisen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella.



Philipsin tekemän tutkimuksen mukaan terän teho heikkenee 170 minuutin käytön jälkeen, ja tästä syystä Philips OneBlade -sovellus suosittelee vaihtamaan terän, kun se on kirjannut 170 minuuttia käyttöaikaa samalla terällä.