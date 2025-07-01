Philipsin asiakastuki Mitkä laitteet voi yhdistää Philips OneBlade -sovellukseen?

Jos haluat muodostaa yhteyden Philips OneBlade -sovellukseen ja hyödyntää kaikkia tarjolla olevia ominaisuuksia, käytä yhdistettävää Philips OneBlade 360 -laitetta. Katso käyttöoppaasta, voiko OneBlade-laitteesi muodostaa Bluetooth-yhteyden. Jos Bluetooth-yhteyttä ei ole erikseen mainittu, se ei sisälly malliisi eikä OneBlade voi muodostaa yhteyttä sovellukseen.



Vaikka vain Bluetooth-yhteydellä varustettu OneBlade voidaan yhdistää sovellukseen, neuvoja, ohjeita ja tietoja on saatavilla koko Philips OneBlade -laitteiden valikoimalle. Lisää (Bluetooth-yhteydellä varustetut ja muut) laitteet sovellukseen, jotta saat käyttöösi asiaankuuluvat ominaisuudet ja tiedot.