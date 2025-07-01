Voinko käyttää Philips AquaTrio 9000 -imuria kaikilla lattiapinnoilla ja matoilla?

Samanaikainen imurointi ja moppaus

Philips AquaTrio 9000 -sarja sopii samanaikaiseen imurointiin ja moppaukseen. Lattiaa ei tarvitse imuroida ennen moppausta, sillä AquaTrio-imuri ja -moppi puhdistavat kovan lattiapinnan ja keräävät kaiken lian, mukaan lukien nesteet ja tahrat.



Kovat lattiapinnat

Imuri ja moppi sopivat kaikkien kovien lattiapintojen imurointiin ja moppaukseen päällystämättömiä puulattioita lukuun ottamatta.



Jos käytät imuria ja moppia korkkimattolattioilla, käytä sitä vain kunnolla kiinnitetyillä korkkimattolattioilla, jottei korkkimatto imeydy AquaSpin-suuttimeen.



Hauraat lattiapinnat

Jos puhdistat hauraat ja kovat lattiapinnat säännöllisesti ja helposti märkämopilla, myös Philips AquaTrio 9000 -sarja sopii tarkoitukseesi. Imurin ja mopin mikrokuituharjat poistavat lian, tahrat ja roiskeet tehokkaasti mutta hellävaraisesti.

