2 vuoden takuu
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9383/01. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Voiko johdottoman Philips AquaTrio 9000 -sarjan imurin akun vaihtaa?
Milloin AquaTrio-imurin harjat ja suodattimet pitää vaihtaa?
Voiko Philips AquaTrio -imurin vesisäiliöt pestä astianpesukoneessa?
Miten Philips AquaTrio -imuri kootaan?
Voinko käyttää Philips AquaTrio 9000 -imuria kaikilla lattiapinnoilla ja matoilla?
Millaista vettä voin käyttää Philips Aquatrio -pölynimurissani?
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Kuinka kauan johdotonta Philips-pölynimuria pitäisi ladata?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Philips AquaTrio -imurin puhdistaminen käytön jälkeen